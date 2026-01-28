Plan de bacheo y mejoras viales: Valle Viejo optimiza sus principales avenidas

El Municipio de Valle Viejo continúa con el desarrollo de un esquema de mejoras viales destinado a optimizar la circulación y las condiciones de transitabilidad en el departamento. En este contexto, se están ejecutando tareas de bacheo, aporte de material de base, perfilado de calzada y la reconstitución de desagües pluviales en zonas de alto tránsito.

Los puntos específicos donde se concentra la actividad sobre la Avenida Presidente Castillo incluyen:

La zona de Tres Puentes .

. El sector de Patio Palmeras .

. La intersección estratégica con la calle Manuel Navarro.

Intervención en Avenida Enrique Ocampo

Por otro lado, la Secretaría de Obras Públicas ha programado para la jornada de mañana una reparación provisoria en la avenida Enrique Ocampo. Esta medida es fundamental debido a que dicha arteria se encuentra afectada por el avance de las obras de cloacas. El objetivo es mejorar la fluidez del tránsito mientras se completan los trabajos estructurales del proyecto de saneamiento.

Estas intervenciones se realizan bajo una planificación que prioriza las necesidades de cada barrio, fortaleciendo la infraestructura con una visión integral del crecimiento urbano. El municipio remarca que mantiene un trabajo permanente en el territorio para asegurar que los espacios cotidianos de los vecinos mejoren de forma gradual y constante.