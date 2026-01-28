Crecida de ríos afecta la circulación en la Ruta Nacional 60

La provincia de Catamarca enfrenta una situación de vigilancia vial ante las condiciones climáticas actuales. Vialidad Nacional ha emitido un informe oficial advirtiendo a los conductores sobre la necesidad de transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 60. La zona afectada comprende el tramo que une Cerro Negro (o el empalme con la RN 40) y la localidad de Salado, en el departamento Tinogasta.

Esta medida responde directamente a la crecida de ríos en la región, un fenómeno que impacta de manera inmediata en la seguridad de la infraestructura vial.

Riesgos en calzada y recomendaciones de seguridad

El principal foco de peligro se concentra en los badenes, donde se ha reportado la presencia de agua y material de arrastre. La acumulación de sedimentos y piedras sobre el pavimento incrementa el riesgo de siniestros, por lo que el organismo nacional ha establecido una serie de pautas obligatorias para quienes deban circular por el área:

Disminuir la velocidad de manera preventiva antes de llegar a las zonas críticas.

de manera preventiva antes de llegar a las zonas críticas. Evitar maniobras de sobrepaso para mantener el control total del vehículo.

para mantener el control total del vehículo. Utilizar permanentemente las luces bajas .

. Prestar especial cuidado al cruzar badenes, evaluando el nivel de agua antes de avanzar.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante en este corredor estratégico del departamento Tinogasta para garantizar la integridad de los usuarios mientras persista el fenómeno natural.