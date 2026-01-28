La Línea 204 Troncal modifica su hoja de ruta por deterioro de la calzada: conocé el recorrido

La operatividad del transporte público en la región enfrenta un nuevo desafío logístico derivado del déficit en la infraestructura urbana. La empresa Líneas GM S.R.L. ha comunicado de manera oficial la implementación de desvíos transitorios en el recorrido de la Línea 204 Troncal. Esta medida de contingencia responde directamente al mal estado en el que se encuentra actualmente la calle Dr. Enrique Ocampo, arteria que ha dejado de presentar condiciones aptas para la circulación segura de las unidades de gran porte.

Modificaciones en el recorrido de ida

Para sortear los tramos intransitables, el servicio de ida ha reconfigurado su esquema de circulación priorizando calles alternativas que permiten mantener la conectividad con puntos estratégicos como el sector de Super Beraca y Pozo del Mistol. El nuevo trazado se establece de la siguiente manera:

Inicia con su recorrido normal por la calle Tristán Lobo .

por la calle . Prosigue por Manuel Soria y gira en Dr. Enrique Ocampo .

y gira en . Se desvía por Agustín Lobo hacia Bernardino Ahumada .

hacia . Continúa por Presbítero Facundo Segura para retomar brevemente Dr. Enrique Ocampo .

para retomar brevemente . Finalmente, empalma con Tomás Vergara para retomar su recorrido normal.

Variaciones en el trayecto de vuelta

El esquema de regreso también ha sido intervenido para evitar las zonas de mayor deterioro en la calzada, afectando la circulación en las inmediaciones de establecimientos como el Autoservicio Negrita y Catamarca Eventos. La hoja de ruta para la vuelta queda definida bajo los siguientes parámetros:

Parte desde el recorrido normal en Tomás Vergara .

en . Ingresa por Dr. Enrique Ocampo y gira en Ramírez de Velasco .

y gira en . Circula por Bernardino Ahumada y luego por Agustín Lobo .

y luego por . Retoma Enrique Ocampo , sigue por Manuel Soria y Tristán Lobo .

, sigue por y . Culmina empalmando con su recorrido normal habitual.

Estas modificaciones se mantendrán vigentes de forma provisoria mientras persistan las dificultades en la calzada principal, afectando la dinámica habitual de los usuarios en barrios y loteos como 140 Viviendas y Loteo Jalil.