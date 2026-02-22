Catamarca fortalece la inmunidad infantil: adelantan la segunda dosis contra el sarampión a los 18 meses

En una decisión estratégica de salud pública, el Ministerio de Salud de la provincia ha anunciado una modificación sustancial en el calendario oficial de inmunizaciones. A partir del presente año 2026, la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión ha sido adelantada para aplicarse a los 18 meses de vida. Esta medida responde a la necesidad imperante de garantizar una protección más efectiva y precoz en la población pediátrica, optimizando la respuesta inmunológica en una etapa crítica del desarrollo.

Un cambio de paradigma en el esquema de vacunación

Históricamente, y hasta el año 2025, el esquema de vacunación contra el sarampión mediante la vacuna Triple Viral se estructuraba en dos etapas distanciadas cronológicamente: la primera dosis se administraba a los 12 meses y la segunda se postergaba hasta que el niño cumpliera los 5 años. Con la implementación de este nuevo protocolo, ese intervalo se reduce drásticamente, permitiendo que los niños alcancen el máximo nivel de defensa mucho antes de lo previsto originalmente.

Es fundamental distinguir cómo operan los niveles de eficacia según el esquema detallado por las autoridades sanitarias:

Primera dosis (12 meses): Brinda un nivel de protección inicial del 80% .

Brinda un nivel de protección inicial del . Segunda dosis (Adelantada a los 18 meses): Eleva la inmunidad hasta alcanzar un 97% de protección total.

Respuesta ante el contexto regional y transición

La urgencia de este cambio no es casual. La provincia ha tomado esta determinación ante un contexto de circulación del virus en varios países de América. Al adelantar el refuerzo, se disminuye significativamente el tiempo en el que los niños y niñas permanecen expuestos al riesgo de contagio, cerrando brechas de vulnerabilidad.

Para asegurar una transición organizada, el Ministerio ha establecido criterios claros sobre quiénes se ven afectados por este cambio:

Nuevos grupos: Todos los niños a partir de los 18 meses desde el inicio de 2026.

Todos los niños a partir de los desde el inicio de 2026. Esquema previo: Los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 no se rigen por este adelanto inmediato, sino que completarán su esquema con la segunda dosis en el año que cumplan los 5 años, respetando el esquema vigente al momento de su nacimiento.

Accesibilidad y requisitos

Las autoridades locales enfatizan que la vacuna es gratuita y se encuentra plenamente disponible en todos los vacunatorios distribuidos a lo largo de la provincia. Para acceder a la inmunización, se recuerda a los padres y tutores la importancia de asistir con la Libreta Sanitaria, documento esencial para registrar el cumplimiento de este nuevo hito en el esquema de salud.