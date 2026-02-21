Operativo "Vuelta al Cole": un despliegue integral de salud pública en la Zona Norte

El inicio del calendario escolar demanda no solo la preparación de útiles y uniformes, sino también la garantía de que cada estudiante se encuentre en condiciones óptimas de salud. Bajo esta premisa, el Ministerio de Salud, a través del Área Programática N°1, ha diseñado una estrategia territorial denominada Operativo "Vuelta al Cole". Esta iniciativa busca reforzar la atención en los Centros de Salud de la Zona Norte, facilitando a las familias la realización de certificados y evaluaciones médicas obligatorias para el ingreso a las aulas.

Coordenadas y cronograma de atención

El despliegue tendrá lugar en un punto estratégico de la ciudad: el Centro Integral de Salud - ex Humaraya, situado en la Avenida Virgen del Valle 2048. Las autoridades han definido un cronograma específico para estas jornadas iniciales, priorizando la accesibilidad y la organización del flujo de pacientes:

Días confirmados: Martes 24 y jueves 26 de febrero.

Martes 24 y jueves 26 de febrero. Horario de atención: De 9 a 12 horas.

De 9 a 12 horas. Modalidad: La atención será por orden de llegada .

La atención será por . Capacidad: La cantidad de turnos disponibles dependerá de la demanda espontánea de cada jornada.

Es importante destacar que esta planificación no se limita al cierre de febrero. Con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar que cada niño y niña cuente con su control, el Ministerio ha confirmado que los operativos continuarán todos los martes y jueves del mes de marzo, consolidando un esquema de atención sostenido durante el periodo de inicio escolar.

Un abordaje multidisciplinario: Especialidades en terreno

La complejidad de un examen de salud escolar requiere una visión que trascienda la revisión clínica básica. Por ello, el operativo contará con un equipo de profesionales de diversas áreas para garantizar una atención integral. La presencia de múltiples especialistas en un mismo espacio físico optimiza los tiempos de las familias y permite una detección temprana de posibles patologías.

El equipo de trabajo estará compuesto por profesionales de las siguientes áreas:

Clínica Médica y Pediatría: Encargados de la evaluación general y el desarrollo evolutivo.

Encargados de la evaluación general y el desarrollo evolutivo. Odontología: Vital para el control de salud bucodental requerido en las fichas escolares.

Vital para el control de salud bucodental requerido en las fichas escolares. Nutrición: Para el seguimiento de indicadores de crecimiento y hábitos alimentarios.

Para el seguimiento de indicadores de crecimiento y hábitos alimentarios. Cardiología: Fundamental para autorizar la práctica de actividades físicas y deportes.

Fundamental para autorizar la práctica de actividades físicas y deportes. Laboratorio y Enfermería: Apoyo técnico esencial para diagnósticos y procedimientos básicos.

Apoyo técnico esencial para diagnósticos y procedimientos básicos. Equipo de Vacunación: Encargado de completar los esquemas obligatorios según la edad de los concurrentes.

Educación y recreación en la sala de espera

Una de las particularidades de este operativo es la incorporación de la Vicegobernación, que acompañará activamente a los equipos de salud en esta iniciativa. La propuesta busca transformar el tiempo de espera en un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Mientras los niños y niñas aguardan su turno para ser atendidos por los especialistas, podrán participar en:

Talleres educativos: Enfocados en la incorporación de conceptos de salud. Actividades recreativas: Juegos diseñados para los más pequeños. Prevención de salud: Acciones destinadas a concientizar sobre el cuidado personal.

Esta sinergia entre el área sanitaria y el Poder Legislativo provincial apunta a humanizar la atención médica, convirtiendo un trámite administrativo-sanitario en una experiencia formativa positiva para el alumnado de la Zona Norte. Con esta infraestructura, el Estado asegura que el regreso a las aulas se realice bajo los estándares necesarios de prevención y bienestar infantil.