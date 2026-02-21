Mejoras programadas en la red eléctrica: enterate dónde y cuándo se realizarán los cortes

En el marco del plan de Mejoras Programadas que lleva adelante el Gobierno de Catamarca a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se ha anunciado una nueva jornada de intervenciones técnicas en la red de distribución. Estas labores tienen como objetivo ejecutar obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico de S.F.V. de Catamarca.

Cronograma y horarios del operativo

Para garantizar la seguridad de los operarios y la eficacia de las tareas, la empresa EC SAPEM ha estipulado una interrupción temporal del servicio. Es fundamental que los usuarios de las zonas involucradas tomen las previsiones necesarias de acuerdo al siguiente esquema técnico:

Fecha : Martes 24 de febrero.

: Martes 24 de febrero. Horario de afectación : De 7 a 12,30 horas.

: De 7 a 12,30 horas. Motivo: Obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico.

Sectores y barrios afectados

La intervención tendrá un impacto directo en una amplia zona del sector oeste y residencial de la ciudad. Las autoridades han detallado que las Zonas Afectadas comprenden los siguientes puntos:

Barrios : Lomas del Tala, Ojo de Agua y Achachay.

: Lomas del Tala, Ojo de Agua y Achachay. Sectores institucionales : Centro de Ingenieros, Círculo Médico y Fray Mamerto Esquiú.

: Centro de Ingenieros, Círculo Médico y Fray Mamerto Esquiú. Loteos y zonas aledañas: Loteo Balcones del Valle, La Quebrada, Las Tres Marías y Antinaco.

Desde la prestataria se recuerda a los ciudadanos que pueden mirar la programación en el calendario disponible en el sitio oficial https://www.google.com/search?q=ecsapem.com.ar.