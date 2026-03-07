Catamarca: el panorama climático para este sábado

Un inicio fresco que da paso a una tarde templada

La jornada de este sábado 7 de marzo de 2026, Catamarca se prepara para una jornada caracterizada por la estabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, la ciudad presenta cielos parcialmente nubosos, una condición que se mantendrá constante a lo largo de toda la jornada. Para los habitantes y visitantes que transitan el inicio del fin de semana, el factor determinante en las primeras horas será la temperatura, que marcó una mínima de 6.4°C.

A pesar de este arranque fresco, el pronóstico indica un ascenso térmico progresivo que permitirá alcanzar una temperatura máxima de 23.7°C durante la tarde. Este rango térmico, acompañado por una humedad relativa del 65%, contribuye a configurar una sensación térmica agradable, ideal para las actividades planificadas al aire libre durante el día.

Detalles técnicos y comportamiento atmosférico

Para comprender mejor el comportamiento climático en la región durante esta fecha, es preciso considerar las variables meteorológicas que definen el ambiente actual:

Estado del cielo: Predominio de nubosidad parcial durante la mañana, tarde y noche.

Predominio de nubosidad parcial durante la mañana, tarde y noche. Rango térmico: Evolución desde los 6.4°C iniciales hasta los 23.7°C de máxima.

Evolución desde los iniciales hasta los de máxima. Dinámica del viento: Soplará con una velocidad máxima de 16 km/h , factor que influirá en una percepción más fresca del ambiente hacia el cierre del día.

Soplará con una velocidad máxima de , factor que influirá en una percepción más fresca del ambiente hacia el cierre del día. Precipitaciones: Se mantiene la ausencia de fenómenos de lluvia.

A pesar de la ausencia de alertas por precipitaciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a cualquier cambio imprevisto en las condiciones meteorológicas locales. El ambiente, marcado por esa brisa constante de hasta 16 km/h, invita a considerar un abrigo ligero para la caída de la noche, momento en que el descenso térmico natural se hará sentir tras el calor máximo del mediodía.