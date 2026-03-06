Derrumbe de gran magnitud interrumpe el tránsito en la Ruta Nacional 40

Vialidad Nacional ha emitido un informe urgente comunicando la interrupción parcial de la circulación en la Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén. La situación fue provocada por un derrumbe de magnitud ocurrido sobre la calzada, lo cual exige que los automovilistas extremen las medidas de seguridad al transitar por el sector afectado.

Estado de la calzada y recomendaciones de seguridad

Actualmente, el tránsito se encuentra bajo una modalidad de media calzada habilitada, permitiendo el flujo vehicular de manera restringida. Ante este escenario, es imperativo que los usuarios de la vía pública cumplan con las siguientes disposiciones para evitar incidentes adicionales:

Reducción de velocidad: Se solicita transitar a una marcha mínima para garantizar el control del vehículo.

Respeto a la señalización: Es fundamental acatar estrictamente todas las señales preventivas instaladas en el lugar del siniestro.

Atención al personal en ruta: Equipos y agentes especializados de la DNV (Dirección Nacional de Vialidad) se encuentran desplazándose hacia la zona del derrumbe con el objetivo de ejecutar las tareas de despeje necesarias para normalizar la circulación lo antes posible.

La prudencia al volante es la herramienta más eficaz para salvaguardar la integridad de quienes circulan por este tramo vital de la red vial catamarqueña.