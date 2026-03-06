Vialidad Nacional restablece la transitabilidad en la Ruta Nacional 60 tras las intensas lluvias

La Ruta Nacional 60, arteria vial fundamental para la conectividad y el desarrollo de la provincia de Catamarca, fue objeto de un intenso operativo de mantenimiento durante la jornada de hoy. Tras registrarse precipitaciones significativas durante el transcurso de la noche anterior y la madrugada del presente día, varios cauces menores que son atravesados habitualmente por esta traza vial experimentaron crecidas repentinas. Como consecuencia directa de estos fenómenos hídricos, grandes cantidades de sedimentos y materiales fueron depositados sobre la calzada, lo cual comprometió seriamente las condiciones de seguridad vial en el sector.

Acciones de despeje y recuperación de la calzada

Ante este escenario de contingencia, la Dirección Nacional de Vialidad movilizó de manera inmediata a su personal técnico y operativo para abordar la problemática. Las tareas fueron ejecutadas específicamente por el equipo de trabajo asignado a la Sobrestantía Tinogasta, quienes se abocaron de forma rigurosa al despeje y limpieza profunda de los badenes críticos situados en el trayecto que conecta a las localidades de El Pueblito y Salado.

La intervención fue indispensable, dado que el cúmulo de sedimentos arrastrado por el agua imposibilitaba un tránsito fluido y seguro. Gracias a la respuesta rápida del personal afectado, se logró la remoción total de los obstáculos, permitiendo que la ruta recupere sus capacidades operativas estándar.

Compromiso con la seguridad en los corredores viales

Estas intervenciones rápidas y coordinadas por parte de los equipos viales son una pieza clave para garantizar que las rutas nacionales mantengan los estándares de seguridad requeridos para todos los usuarios. Al actuar con prontitud frente a las contingencias climáticas, Vialidad Nacional asegura que la conectividad en el departamento de Tinogasta no se vea interrumpida prolongadamente, permitiendo el flujo vehicular seguro y eficiente a través de esta importante vía de comunicación. En última instancia, estas acciones reflejan el compromiso sostenido con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial catamarqueña, garantizando la conectividad aun ante condiciones meteorológicas adversas.