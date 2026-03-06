Persiste el corte de tránsito en la Ruta Nacional 38 a la altura de Chumbicha

La Ruta Nacional 38, que constituye un eje fundamental para el desplazamiento vehicular y la conectividad en la provincia de Catamarca, se encuentra actualmente bajo una restricción de circulación a la altura de la localidad de Chumbicha. Según la información oficial suministrada por Vialidad Nacional, el corte de calzada se mantiene vigente como resultado de una medida de fuerza llevada a cabo por un grupo de manifestantes, compuesto por docentes y otros trabajadores estatales.

Esquema de circulación ante la medida de fuerza

Ante el desarrollo de esta jornada de protesta, se ha establecido un esquema particular para la gestión del flujo vehicular en la zona afectada. Con el fin de evitar el bloqueo total de la vía, se ha dispuesto la liberación del tránsito en intervalos, un mecanismo que permite mantener la movilidad, aunque de manera restringida y sujeta a los tiempos de la manifestación.

Dada la naturaleza de esta situación, es de suma importancia que los usuarios de la red vial nacional que deban transitar por dicho sector de la Ruta Nacional 38 lo hagan con la precaución necesaria. Se recomienda a los conductores estar preparados para posibles demoras prolongadas y respetar las indicaciones vigentes en el lugar, considerando que la modalidad de circulación es intermitente y depende directamente del desarrollo de la medida de fuerza protagonizada por los trabajadores en el terreno.