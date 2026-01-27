Clausura preventiva en el Camping de Las Pirquitas

La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú ha tomado la determinación de restringir el acceso al Camping Municipal de Las Pirquitas, uno de los centros recreativos más importantes de la región. La decisión, comunicada formalmente por la Secretaría de Cultura, Turismo, Deportes y Emprendedurismo, surge como respuesta directa a los embates de la última tormenta que azotó la zona, provocando un escenario de inestabilidad estructural y material en todo el predio municipal.

El fenómeno climático no solo afectó el paisaje natural del camping, sino que derivó en serios daños materiales que comprometen gravemente el funcionamiento y la estabilidad de las instalaciones. El principal factor de riesgo identificado por las autoridades municipales tras el relevamiento inicial es la caída de árboles de gran porte, los cuales impactaron de manera directa sobre las estructuras edilicias y de servicios del lugar. Debido a la magnitud de estos destrozos y a la necesidad de realizar tareas de limpieza y reparación profunda, se ha dispuesto que el predio permanecerá clausurado de manera total hasta nuevo aviso.

Seguridad y riesgos para la integridad física

La medida de cierre no es simplemente administrativa, sino que responde a criterios fundamentales de prevención. Las autoridades, a través de un comunicado oficial, han emitido un pedido especial y urgente a los vecinos y potenciales visitantes para que no ingresen al predio bajo ninguna circunstancia. La advertencia se fundamenta en la existencia de riesgos para la integridad física de las personas, dadas las precarias condiciones en las que han quedado las estructuras y la posibilidad de que existan peligros latentes derivados directamente del fenómeno climático.

Finalmente, desde la Secretaría responsable se solicitaron las disculpas correspondientes a la comunidad por las molestias que esta clausura temporaria pueda ocasionar en la agenda turística y recreativa. No obstante, se enfatizó que el resguardo de la seguridad ciudadana es la prioridad absoluta, por lo que el camping solo será rehabilitado una vez que se descarte cualquier tipo de amenaza para quienes frecuentan este espacio público de Fray Mamerto Esquiú.