Colapso de líneas de Media Tensión deja a múltiples localidades sin energía eléctrica

Un fuerte temporal de lluvia ha golpeado severamente la infraestructura eléctrica en el sector oriental de la provincia. Según informó la empresa EC SAPEM, la situación es crítica debido a que las intensas lluvias registradas en la zona provocaron la caída de postes de Media Tensión, lo que derivó en la salida de servicio del reconectador en Río Chico, ubicado en el Este provincial.

Alcance del corte y zonas afectadas

La falla técnica ha generado una interrupción generalizada del suministro, impactando profundamente en la vida cotidiana de numerosas comunidades. El incidente afecta el servicio en localidades de Ancasti y La Paz, abarcando un extenso territorio que incluye los siguientes puntos:

Río Chico

Caballa

La Quinta

El Aibal

Ramblones

El Bañado

El Divisadero

La Dorada

La Jornada

A pesar de la urgencia, las condiciones del terreno representan un desafío mayúsculo para los equipos de emergencia. Los ríos crecidos en la zona impiden que Cuadrillas y Personal Técnico de EC SAPEM realicen trabajos iniciales de reparación y diagnóstico en el sitio del colapso. Esta inaccesibilidad geográfica mantiene el sistema en una situación de espera forzosa hasta que el descenso del caudal permita el paso de la maquinaria y los operarios.

Desde la prestataria se ha asegurado que se comunicarán por esta misma vía los avances en los trabajos de normalización del servicio. Por el momento, el personal técnico se mantiene en guardia a la espera de condiciones climáticas y geográficas que permitan intervenir de forma segura sobre las líneas de Media Tensión dañadas.