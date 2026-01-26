Contra el dengue: Valle Viejo inicia el descacharrado

En el marco de la Campaña de Prevención del Dengue, la Municipalidad de Valle Viejo, a través del área de Salud y Acción Social, llevará adelante un nuevo operativo de descacharrado en el distrito San Isidro. Esta iniciativa tiene como objetivo central reducir los criaderos del mosquito transmisor y fortalecer las acciones de cuidado de la salud comunitaria en un periodo crítico de la temporada estival.

La intervención oficial busca transformar el entorno urbano mediante la eliminación de elementos que favorezcan la acumulación de agua, factor indispensable para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Para ello, la gestión municipal reafirma su compromiso con el trabajo territorial y el cuidado integral de la salud pública, impulsando políticas activas que promuevan entornos más seguros para toda la comunidad.

Áreas de cobertura y articulación institucional

El despliegue territorial ha sido planificado para cubrir zonas estratégicas del distrito. El operativo se desarrollará específicamente en los siguientes sectores:

Barrio 17 de Octubre

Barrio 22 Viviendas

Barrio 140 Viviendas

Loteo Jalil

Para asegurar una ejecución eficiente, la Municipalidad ha dispuesto la participación de distintas áreas técnicas en articulación directa con el Hospital Dr. Dermidio Herrera y el cuerpo de Defensa Civil. Esta colaboración interinstitucional permite abordar la problemática desde una perspectiva sanitaria y logística integral.

Las autoridades locales han definido un esquema de trabajo dividido en dos jornadas consecutivas para facilitar la organización de los vecinos:

Durante todo el día, los vecinos deberán disponer en la vía pública (veredas) los cacharros y materiales en desuso que se encuentren en el interior de sus domicilios. Miércoles 28 de enero: A partir de las 16:00 horas, los equipos municipales iniciarán el recorrido por los barrios mencionados para el retiro efectivo de la chatarra y los residuos acumulados.

Elementos a eliminar: prevención focalizada

El éxito de la campaña depende de la identificación y descarte de objetos que puedan servir como reservorios de larvas. Entre los materiales que podrán descartarse se incluyen:

Latas, tachos y baldes.

Trozos de plásticos, lonas y botellas.

Bidones cortados y neumáticos.

Cualquier objeto en desuso que pueda acumular agua estancada.

Desde el municipio se solicita encarecidamente la colaboración de la comunidad de San Isidro. La prevención del dengue es una responsabilidad compartida, donde el rol del vecino es fundamental al eliminar los focos de reproducción en sus propios hogares. Estas acciones resultan vitales para proteger la salud de vecinos y vecinas, especialmente durante los meses de mayor calor.

La Municipalidad de Valle Viejo sostiene que estas políticas territoriales son la herramienta principal para construir una salud pública sólida, basada en la prevención y en la creación de entornos saludables y libres de enfermedades transmitidas por vectores.