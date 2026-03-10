Emergencia en RN 38: restringen el tránsito sobre el puente del Río Huacra

La infraestructura vial en el límite entre las provincias de Catamarca y Tucumán se encuentra en una situación crítica. Vialidad Nacional ha emitido un comunicado urgente informando que se debe transitar con suma precaución por la Ruta Nacional 38, específicamente a la altura del puente que cruza el Río Huacra, debido a un fenómeno natural que amenaza la estabilidad del paso y la seguridad de quienes circulan por la zona.

Un escenario de riesgo por crecidas

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han derivado en una crecida de magnitud del caudal del Río Huacra. La situación ha alcanzado un punto de extrema vigilancia técnica, ya que el agua está golpeando directamente contra los tableros del puente. Esta presión hidrodinámica constante representa un peligro potencial para la integridad de la estructura, motivo por el cual las autoridades han establecido protocolos de emergencia inmediatos para mitigar cualquier posibilidad de colapso o daño irreparable.

Medidas de seguridad y control operativo

Para garantizar la integridad de los usuarios y preservar la obra vial, se ha solicitado taxativamente a los conductores no detenerse sobre el puente bajo ninguna circunstancia, buscando así evitar daños mayores y reducir el estrés estructural sobre la plataforma. En este contexto, personal policial se dirige al lugar para tomar el control de la situación y dirigir el tránsito de manera alternada en un sentido y en otro.

Esta intervención de las fuerzas de seguridad es fundamental para evitar la sobrecarga del puente, impidiendo que múltiples vehículos coincidan simultáneamente sobre la estructura mientras esta es afectada por la fuerza del río. Se insta a todos los viajeros a seguir estrictamente las indicaciones del personal en la zona y a mantenerse informados sobre la evolución climática que continúa afectando este punto estratégico de conexión interprovincial.