Emergencia Solar: El índice UV llega al máximo en nueve provincias

La región septentrional de la República Argentina se enfrenta este viernes a una contingencia climática que trasciende lo meramente meteorológico para convertirse en una cuestión de salud pública de primer orden. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un informe crítico donde advierte que el índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles calificados como extremos. Esta situación, que afecta a un bloque masivo de provincias, exige una respuesta inmediata y responsable por parte de la ciudadanía para mitigar los riesgos asociados a una exposición solar sin precedentes.

El alcance de esta alerta no es un evento aislado, sino que abarca un vasto territorio donde las condiciones atmosféricas han confluido para elevar la peligrosidad de los rayos solares a su punto más alto. Según los datos oficiales proporcionados por el organismo nacional, las provincias que se verán especialmente afectadas por estos valores elevados de radiación son:

Jujuy y Salta en el extremo noroeste.

y en el extremo noroeste. Catamarca y Tucumán en la zona de los valles y prepuna.

y en la zona de los valles y prepuna. Formosa y Chaco en la región central del norte.

y en la región central del norte. Santiago del Estero , históricamente afectada por la intensidad solar.

, históricamente afectada por la intensidad solar. Corrientes y Misiones en el área del litoral.

En estos distritos, el índice UV está proyectado para alcanzar valores de 11 o superiores, lo que representa el escalón más alto de la escala de medición internacional. Este escenario implica que el potencial de daño para la salud humana es sumamente elevado, pudiendo generar lesiones de consideración en la piel y los ojos incluso en períodos muy cortos de exposición a la intemperie.

La naturaleza del Índice UV y el riesgo de la "amenaza invisible"

Para comprender la magnitud de la alerta, es necesario analizar qué representa técnicamente este indicador. El índice UV es una medida de carácter internacional que permite conocer la intensidad de la radiación ultravioleta emitida por el sol que llega a la superficie terrestre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de este indicador como una herramienta de alerta fundamental, debido a una característica engañosa de la radiación: es invisible y no genera una sensación inmediata de calor.

Esta ausencia de percepción térmica directa puede derivar en quemaduras solares severas sin que la persona afectada reciba una advertencia previa a través de sus sentidos. El daño celular se acumula de manera silente; para cuando el individuo siente la molestia física, la lesión cutánea ya se ha producido.

La preocupación de las autoridades sanitarias radica en las consecuencias a corto, mediano y largo plazo que tiene la radiación extrema sobre el organismo. El impacto no se limita a una molestia superficial, sino que abarca cuadros clínicos que pueden comprometer la calidad de vida.

Ante la inminencia de este fenómeno, las autoridades han sido enfáticas en recomendar evitar actividades al aire libre entre las 10 y las 16 horas, intervalo en el cual la radiación solar alcanza su punto de mayor intensidad. Para quienes deban circular en la vía pública, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han diseñado un protocolo de cuidados esenciales que incluye:

Búsqueda de sombra: Priorizar espacios techados o arbolados.

Priorizar espacios techados o arbolados. Indumentaria adecuada: Utilizar ropa clara de manga larga y sombreros de ala ancha para proteger rostro y cuello.

Utilizar ropa clara de manga larga y para proteger rostro y cuello. Protección ocular: Uso de anteojos de sol con un filtro UV certificado .

Uso de anteojos de sol con un . Tópicos de protección: Aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 , con una reaplicación obligatoria cada dos horas .

Aplicar protector solar de amplio espectro con un , con una . Hidratación: Mantener un consumo constante de agua para contrarrestar los efectos del clima.

La prevención y el cuidado frente a la radiación solar son claves, especialmente en el norte del país, donde la intensidad del sol suele ser mayor durante el verano y los efectos de la exposición pueden ser significativamente más severos.