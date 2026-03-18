Energía: TRANSNOA financiaría la Estación Transformadora Las Rejas

En un paso decisivo para la consolidación del esquema energético de la provincia, el Gobierno de Catamarca ha iniciado gestiones de alto nivel para asegurar la viabilidad económica de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años. El Ing. Eduardo Niederle, quien se desempeña como ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente y, simultáneamente, posee el cargo de director de TRANSNOA, encabezó una reunión estratégica con las máximas autoridades de dicha empresa para definir los lineamientos financieros de una obra que promete cambiar la matriz de distribución eléctrica regional.

El foco de este encuentro técnico y político estuvo puesto en la definición de alternativas de financiamiento y en la consolidación de una modalidad de pago sustentable para la ejecución de la Estación Transformadora (ET) Las Rejas. Esta obra no es un proyecto aislado, sino un componente fundamental diseñado para robustecer el sistema eléctrico provincial, respondiendo a una demanda histórica de mayor estabilidad y potencia en el suministro de energía para miles de usuarios.

Detalles técnicos de la obra y expansión de la red

La planificación técnica de este proyecto de ingeniería eléctrica destaca por su precisión y por la magnitud de la inversión en infraestructura. El diseño contempla una expansión significativa de la capacidad de transporte y transformación de energía para la zona oeste de la Capital y sus alrededores. Los puntos centrales del despliegue técnico incluyen:

Extensión de la línea de alta tensión: Se proyecta la prolongación de la línea que actualmente finaliza en el sector de Valle Chico .

Se proyecta la prolongación de la línea que actualmente finaliza en el sector de . Nuevo tramo de transporte: La obra implica la construcción de un nuevo tendido de 4,2 kilómetros de longitud.

La obra implica la construcción de un nuevo tendido de de longitud. Capacidad de tensión: El transporte de energía se realizará en 132 kV , cumpliendo con los estándares de alta tensión necesarios para grandes demandas.

El transporte de energía se realizará en , cumpliendo con los estándares de alta tensión necesarios para grandes demandas. Potencia instalada: La nueva Estación Transformadora Las Rejas contará con una capacidad de 30 MVA, asegurando un flujo energético robusto para el crecimiento proyectado de la zona.

Esta configuración permitirá una integración más eficiente al sistema interconectado, garantizando que el crecimiento habitacional de los últimos años cuente con el respaldo técnico adecuado para evitar saturaciones en las líneas existentes.

El impacto estratégico en el Valle Central

La construcción de la ET Las Rejas se presenta como una solución estructural para el Valle Central. Actualmente, la carga del sistema descansa de manera desproporcionada sobre la Estación Transformadora 9 de Julio, operada por TRANSNOA. La entrada en servicio de la nueva infraestructura permitirá descomprimir a esta planta histórica, mejorando sustancialmente la confiabilidad del servicio y elevando la capacidad de abastecimiento ante picos de consumo estacionales.

Desde una perspectiva operativa, la obra permitirá optimizar la distribución eléctrica hacia puntos críticos de la geografía urbana, específicamente hacia el centro y norte de la ciudad. Al ubicar la transformación de energía más cerca de los puntos de consumo, se logra reducir la extensión de los distribuidores. Esta reducción técnica no es menor: implica una mejora directa en los tiempos de respuesta ante eventuales fallas y una mayor agilidad para realizar tareas de mantenimiento programado, minimizando el impacto de los cortes en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Desarrollo regional y articulación institucional

El beneficio de esta obra trasciende los límites de la Capital de Catamarca. Según la visión del Ministerio, de concretarse el financiamiento, la infraestructura impactará positivamente en los departamentos vecinos, acompañando el crecimiento sostenido de la demanda energética en toda la región. Se generan así las condiciones necesarias para un desarrollo integral que abarca lo urbano, lo productivo y lo social, proveyendo la energía necesaria para nuevos emprendimientos y mejoras en la calidad de vida.

Desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente destacaron que el éxito de estos proyectos reside en la capacidad de continuar articulando acciones con los distintos actores del sistema eléctrico. El impulso a obras de esta envergadura resulta fundamental para brindar un servicio más eficiente, seguro y confiable a todos los catamarqueños, marcando un hito en la gestión de los recursos energéticos de la provincia a través de la cooperación técnica con TRANSNOA.