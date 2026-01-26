  • Dólar
Tormenta en el interior

Granizo en Alijilán tras la alerta por tormentas severas

La caída de piedra azotó la localidad este lunes tras el aviso del Servicio Meteorológico Nacional. El monitoreo sigue activo ante la inestabilidad prevista para la madrugada.

26 Enero de 2026 13.05

La localidad de Alijilán registró este lunes una fuerte tormenta con caída de granizo, fenómeno que confirma la alerta amarilla por tormentas fuertes a severas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el interior de Catamarca.

A pesar de la intensidad del episodio, el escenario se desarrolla con los siguientes indicadores oficiales:

  • Daños materiales: Por el momento no se reportan daños de ninguna índole.
  • Afectados: No se registran personas heridas o damnificadas.
  • Seguridad: El monitoreo se mantiene activo en toda la zona.

Pronóstico para las próximas horas

El SMN advierte que la inestabilidad continuará durante la noche y la madrugada, manteniendo el alerta sobre gran parte del territorio provincial. Las condiciones climáticas seguirán siendo monitoreadas ante la posibilidad de nuevos fenómenos severos en el interior.

