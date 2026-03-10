Lluvias intensas provocan el colapso de una línea de media tensión

El impacto climático en la infraestructura

Las condiciones meteorológicas adversas han puesto en jaque la estabilidad del sistema eléctrico en las últimas horas. Debido a las intensas lluvias registradas en la zona, el terreno sufrió un proceso de erosión y ablandamiento considerable, perdiendo la firmeza necesaria para sostener las estructuras de transporte pesado.

Esta inestabilidad crítica del suelo derivó directamente en la caída de una columna de cemento, un componente estructural clave para el sostenimiento del cableado. Como consecuencia directa de este incidente, ha quedado fuera de servicio la Línea de Media Tensión 13,2 kW, lo que ha provocado una interrupción total del flujo eléctrico que abastece de manera vital a las localidades de Alijilán y Manantiales.

Respuesta técnica y relevamiento

Ante la contingencia, la empresa EC SAPEM ha activado de inmediato sus protocolos de crisis para abordar los daños en el área afectada. En el lugar del siniestro se encuentran trabajando arduamente las Cuadrillas y Personal Técnico de la firma, quienes ya han iniciado las primeras tareas de relevamiento sobre el terreno para evaluar la magnitud del impacto.

El despliegue busca determinar con precisión el daño en la postación y coordinar las maniobras necesarias para la reposición de la columna, en un contexto logístico que se presenta complejo debido al estado actual del suelo tras las persistentes precipitaciones.

Comunicación oficial y próximos pasos

Desde la prestataria se ha emitido un compromiso de transparencia informativa para con los usuarios y comunidades damnificadas por el corte. Por este motivo, la empresa ha informado que oportunamente comunicará por esta misma vía todos los avances en los trabajos de normalización del suministro eléctrico.

Se insta a los residentes de las zonas afectadas a mantenerse atentos a los reportes oficiales mientras el equipo técnico finaliza las maniobras de reparación en la red de 13,2 kW para restablecer el servicio a la brevedad posible.