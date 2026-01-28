Operativo en Aconquija: Vialidad Provincial interviene tras las intensas lluvias

La Dirección Provincial de Vialidad ha puesto en marcha un ambicioso despliegue de tareas de relevamiento, prevención y mantenimiento en diversas zonas del interior provincial tras las intensas lluvias registradas recientemente. Este operativo integral tiene como objetivo mitigar los efectos de las precipitaciones en los puntos más vulnerables de la red caminera, centrando actualmente sus mayores esfuerzos en la localidad de Aconquija, dentro del departamento Andalgalá, donde el impacto hídrico ha requerido una respuesta técnica inmediata.

El punto más crítico de esta emergencia se sitúa en el paraje El Lindero, específicamente sobre la Ruta Provincial Nº 48. En este sector, el aumento extraordinario del caudal del río del Campo generó una fuerte presión sobre la infraestructura, provocando un socavón en los terraplenes de contención situados en el acceso al puente. Ante la preocupación de los usuarios, equipos técnicos y personal especializado de Vialidad Provincial realizaron una inspección exhaustiva de la zona, confirmando que la estructura del puente no presenta daños y se encuentra en condiciones seguras para su funcionamiento operativo.

Las labores actuales en el lugar consisten en la ejecución de tareas de recomposición de los terraplenes afectados y el refuerzo de las defensas existentes. Los operarios trabajan de manera ininterrumpida para controlar el comportamiento del cauce y evitar que nuevos desbordes comprometan la calzada, buscando así preservar la integridad de la infraestructura vial y brindar tranquilidad a todos los vecinos y productores de la zona.

Prevención y seguridad en el interior provincial

Estas acciones forman parte de una estrategia de intervención de mayor escala que el organismo desarrolla en distintos puntos del interior provincial. La prioridad de estos operativos es resguardar sectores estratégicos para garantizar la seguridad vial frente a fenómenos climáticos adversos. Debido a la presencia de maquinaria pesada y personal trabajando sobre las banquinas y accesos, las autoridades solicitan a la comunidad circular con extrema precaución y atender rigurosamente a las indicaciones de los banderilleros y la señalización preventiva instalada.