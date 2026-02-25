Restauración del suministro: finalizan las obras críticas en el Acueducto Pirquitas - Catamarca

La empresa Aguas de Catamarca ha confirmado oficialmente la finalización de los trabajos de reparación sobre una de las arterias principales de su infraestructura de transporte hídrico. La intervención técnica se centró específicamente en una cañería de 900 mm, correspondiente a un tramo estratégico del Acueducto Pirquitas - Catamarca ubicado en la zona de Polcos. Esta labor de ingeniería sobre un conducto de gran envergadura resultó fundamental para asegurar la integridad estructural del sistema que abastece a la región, permitiendo recuperar la capacidad de conducción de agua hacia los centros de distribución tras las averías detectadas en dicho sector del departamento Valle Viejo.

Normalización progresiva y recuperación del sistema

Con la intervención física ya concluida de manera satisfactoria, la prestataria informó que el suministro de agua potable ha comenzado su proceso de normalización de manera progresiva. Esta restitución paulatina es estrictamente necesaria para estabilizar los niveles de presión en los diversos sectores que se vieron afectados por la interrupción, permitiendo que el flujo retorne a los hogares de forma segura y constante. La empresa enfatizó que la recuperación total del servicio se dará de forma escalonada en todas las zonas damnificadas, monitoreando que el llenado de red no comprometa la estabilidad de las conexiones tras las maniobras de emergencia realizadas.

Canales oficiales de atención y contacto

Para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier eventualidad o duda que pudiera surgir durante este periodo de restablecimiento, la empresa mantiene operativos sus canales de comunicación directa con la comunidad afectada. Los usuarios que necesiten realizar consultas o presentar reclamos específicos pueden comunicarse a través de la línea gratuita de atención al cliente 0800-888-8255. Asimismo, se encuentra disponible para mayor agilidad la vía digital mediante mensajes de WhatsApp al número 383-4900-314, centralizando así la asistencia técnica y la recepción de informes para todos los vecinos de la zona de influencia de la obra.