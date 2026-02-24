Más allá de la piel: un taller gratuito busca descifrar el lenguaje del dolor en la adolescencia

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Sensibilización sobre la Autolesión, que tiene lugar cada 1° de marzo, la comunidad se prepara para una instancia de formación e intercambio fundamental. Bajo el título "Más allá de la piel: Descifrando el lenguaje del dolor", el espacio de salud mental SaluGénica ha anunciado la realización de un taller gratuito y abierto, diseñado para arrojar luz sobre una problemática creciente y compleja que afecta a la población joven.

La iniciativa surge como una respuesta institucional a la necesidad de brindar herramientas prácticas para el cuidado de los jóvenes. El objetivo central de la jornada no se agota en la simple intención de "detener" la conducta de autolesión, sino que propone un cambio de paradigma: comprender su función para lograr, de este modo, un abordaje integral y efectivo del síntoma.

Coordenadas y metodología del encuentro

La jornada de capacitación se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero, iniciando puntualmente a las 19:30 h. El punto de encuentro será la sede de SaluGénica, ubicada en la calle San Martín 122. Es importante destacar que la actividad ha sido planteada bajo una modalidad de asistencia directa, lo que significa que es sin inscripción previa, facilitando así el acceso a todos los interesados.

La coordinación del taller estará a cargo de profesionales especializados en el área: los licenciados Diego Molina y Lucas López. Ambos expertos liderarán una propuesta que combina el rigor teórico con la aplicación práctica, asegurando que los asistentes se retiren con conocimientos aplicables a su realidad cotidiana.

Destinatarios y pilares del contenido

El taller está diseñado para un espectro amplio de la sociedad, reconociendo que la prevención de las autolesiones requiere de una red de contención sólida. En este sentido, la convocatoria está dirigida específicamente a:

En cuanto al desarrollo temático de la jornada, se ha estructurado un programa que abordará diversos modelos explicativos sobre por qué ocurre la autolesión en esta etapa de la vida. Asimismo, se pondrá especial énfasis en la identificación de señales de advertencia y en los protocolos de cuidados necesarios ante estos casos. Todo el contenido será transmitido mediante dinámicas de interacción, permitiendo que los participantes procesen la información de manera activa.

Información relevante para los asistentes

Debido a la importancia de la temática y la gratuidad del evento, la organización ha subrayado que los cupos son limitados, por lo que se recomienda puntualidad para asegurar un lugar en el recinto. Al finalizar la jornada, se otorgará una constancia de asistencia a todos los presentes, validando su participación en esta instancia de formación profesional y comunitaria.

En resumen, los datos clave a tener en cuenta son los siguientes:

Esta propuesta representa una oportunidad invaluable para promover la prevención a través del entendimiento del síntoma, transformando el silencio y el dolor en palabras y acciones de cuidado concretas.