Alerta meteorológica: Catamarca bajo vigilancia por tormentas severas y ráfagas de 90 km/h

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido una advertencia crítica basada en los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La región se encuentra bajo alerta amarilla debido al desarrollo de tormentas aisladas, con el potencial de escalar a niveles fuertes o localmente severos durante la jornada.

Proyecciones y riesgos meteorológicos

El informe técnico detalla una configuración climática de cuidado para la tarde del martes 24. Las autoridades destacan que el fenómeno no solo traerá precipitaciones, sino una combinación de factores de riesgo que requieren extrema precaución:

Precipitaciones: Se estiman acumulados de entre 20 a 50 mm , con la posibilidad de superar estas cifras en forma puntual.

Se estiman acumulados de entre , con la posibilidad de superar estas cifras en forma puntual. Vientos: Ráfagas de gran intensidad que podrían alcanzar los 90 km/h .

Ráfagas de gran intensidad que podrían alcanzar los . Fenómenos adicionales: Alta probabilidad de caída de granizo y una mucha actividad eléctrica .

Alta probabilidad de y una . Zonas altas: En las regiones cordilleranas, el pronóstico advierte sobre la presencia de granizo y/o nieve.

Situación actual en el Valle Central

Al momento de la redacción, se registra una tormenta aislada activa en el departamento de Valle Viejo, específicamente en la zona de Huaycama / Santa Cruz. Si bien este núcleo tiene el potencial de generar chaparrones en áreas circundantes, los radares indican que su desplazamiento actual es hacia el sudeste.

Protocolo de seguridad y recomendaciones

Ante la vigencia de esta alerta, la recomendación oficial enfatiza la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones. La principal medida de prevención ante la actividad eléctrica es evitar permanecer en espacios abiertos y resguardarse de inmediato para minimizar riesgos.