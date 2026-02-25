El Estado en la Puna: trámites de DNI llegan a El Peñón

Bajo la premisa de que "El Registro llega a Antofagasta de la Sierra", el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia ha diseñado un Operativo de Documentación Rápida destinado a descentralizar la atención administrativa. Este programa busca acercar el Estado a los ciudadanos de las zonas más remotas, garantizando que el derecho a la identidad se ejerza de manera eficiente en puntos neurálgicos de la región.

Cronograma y locaciones del operativo

La logística del evento se divide en jornadas intensivas que abarcan tanto la villa principal como localidades estratégicas, adaptándose a los horarios de mayor concurrencia social:

Jueves 26 y Viernes 27 de febrero: Plaza principal "9 de Julio": atención matutina de 9:00 a 13:00 hs . Predio de Ganadería "XXXV Feria Ganadera y Artesanal de la Puna": atención vespertina de 17:00 a 20:00 hs .

Sábado 28 de febrero: CIIC - Centro de Interpretación e Integración Comunitaria de El Peñón: atención única de 9:00 a 13:00 hs .



Marco institucional y social

Este esfuerzo coordinado por el Gobierno de Catamarca, a través del Registro Civil, no se limita a la gestión de documentos, sino que se integra con eventos de gran relevancia cultural, como la XXXV Feria Ganadera y Artesanal de la Puna. De esta manera, se aprovecha la congregación de la comunidad para ofrecer servicios públicos de vital importancia en espacios de integración comunitaria como el de El Peñón.