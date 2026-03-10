Ruta Provincial N° 120 intransitable en el tramo Monte Potrero - Amadores

La red vial de la provincia de Catamarca enfrenta complicaciones severas debido a las condiciones climáticas actuales. En un comunicado urgente a la comunidad, se ha informado que la Ruta Provincial N° 120 se encuentra intransitable, afectando de manera directa la conectividad en el tramo comprendido entre Monte Potrero y Amadores.

Impacto por la crecida de arroyos

La interrupción total del paso vehicular es consecuencia directa de la crecida de arroyos en la zona, un fenómeno hídrico que ha comprometido la seguridad de la calzada. Ante este escenario, las autoridades han sido enfáticas al solicitar a los conductores que eviten circular por el sector afectado. El objetivo primordial de esta restricción es prevenir incidentes y aguardar a que las condiciones naturales permitan restablecer el tránsito con normalidad sin poner en riesgo la integridad física de quienes transitan habitualmente por esta ruta.

Monitoreo y respuesta oficial@La situación se mantiene bajo estricta vigilancia por parte de las instituciones competentes. El Personal de Vialidad de la Provincia se encuentra actualmente en estado de alerta, realizando un seguimiento pormenorizado de la evolución del caudal de los arroyos.@Este equipo técnico monitorea la situación de manera continua para evaluar el estado de la infraestructura y determinar el momento preciso en que el tramo entre Monte Potrero y Amadores sea seguro nuevamente. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las señalizaciones de prohibición de paso en la Ruta Provincial N° 120.