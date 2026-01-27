Vialidad Nacional culmina obras críticas en la Ruta Nacional 40

Vialidad Nacional ha confirmado oficialmente la finalización de las tareas de reconstrucción y relleno de erosiones en la Ruta Nacional 40, específicamente a la altura del kilómetro 4.024. Este tramo, de vital importancia para la conectividad y el transporte en la provincia de Catamarca, se sitúa geográficamente entre las localidades de Cerro Negro y Londres, dentro de la jurisdicción del departamento de Belén.

Los trabajos fueron ejecutados de manera directa por el personal especializado del Campamento Belén, quienes enfocaron sus esfuerzos técnicos en recuperar la estabilidad de la zona de camino. Estas labores de relleno resultaron fundamentales para devolver las condiciones de transitabilidad y seguridad a una de las arterias más emblemáticas del norte argentino, la cual había sufrido deterioros estructurales en sus márgenes laterales.

El origen del deterioro en este sector específico de la ruta se debió a una falla en el sistema de drenaje derivada de la acumulación de sedimentos. El material vegetal que fue arrastrado por la corriente de agua obstruyó por completo la alcantarilla ubicada en el lugar, lo que generó un efecto de embalse que derivó en consecuencias directas sobre la infraestructura vial. Al encontrarse bloqueado el paso natural, el agua pasó por encima de la calzada, provocando que se erosionara un segmento de más de 50 metros de la banquina.

Para mitigar esta situación, el equipo técnico no solo procedió a la reconstrucción de las áreas socavadas, sino que realizó una limpieza integral de la alcantarilla afectada. Esta intervención de saneamiento es clave para prevenir futuros desbordes, garantizando que el sistema de escurrimiento funcione de manera óptima y proteja la integridad de la Ruta Nacional 40 ante nuevos eventos climáticos en la región.