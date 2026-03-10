Vialidad Nacional repara la calzada de la RN 60 tras los daños por temporales

En el marco de un operativo de emergencia vial en la provincia de Catamarca, Vialidad Nacional ha desplegado recursos técnicos para intervenir sobre la Ruta Nacional 60. El personal y los equipos afectados a la Sobrestantía de Tinogasta prosiguieron hoy con las tareas de bacheo de calzada, concentrando sus esfuerzos en el tramo crítico de la Quebrada Las Angosturas.

Reconstrucción de la carpeta de rodamiento

El objetivo primordial de estas maniobras es reparar de manera integral la carpeta de rodamiento, la cual ha sufrido serios daños estructurales en el último período. Esta degradación técnica es consecuencia directa de los derrumbes y desprendimientos de material provocados por las intensas lluvias registradas en los últimos quince días. La acumulación de agua y sedimentos sobre la vía hizo necesaria una intervención inmediata para evitar un deterioro mayor del pavimento y garantizar la estabilidad del camino.

Seguridad en un corredor estratégico

La relevancia de estas obras trasciende el ámbito local, ya que este sector de la Ruta Nacional 60 es un componente vital del corredor internacional Paso de San Francisco. Al ejecutar estas tareas, el organismo busca cumplir con metas operativas fundamentales:

Preservar la estructura vial ante el desgaste climático y el tránsito pesado.

ante el desgaste climático y el tránsito pesado. Optimizar las condiciones de transitabilidad segura para todos los usuarios.

para todos los usuarios. Mantener la operatividad en la Quebrada Las Angosturas.

Con estas acciones, se busca mitigar los riesgos derivados del temporal y asegurar que el flujo vehicular hacia el límite internacional se realice bajo estándares óptimos de seguridad.