  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1450 ~ $1470
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

30 C ° ST 29.49 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Ruta 4: peligro por derrumbes

Vialidad trabaja de urgencia en el camino a El Rodeo tras las lluvias

Personal y equipos pesados operan en la calzada para despejar desprendimientos de rocas. Se exige circular con extrema precaución en todo el sector.

31 Enero de 2026 10.46

En el último reporte de las 10:00 horas, se confirmó que la Ruta Provincial N° 4 presenta condiciones de alta peligrosidad. Como consecuencia de las últimas lluvias, se han registrado diversos derrumbes en el camino que conduce a El Rodeo, afectando la seguridad de la traza.

Operativo de emergencia en zona

Para normalizar la situación, se ha dispuesto el siguiente despliegue:

  • Equipos de Vialidad Provincial: maquinaria trabajando en la remoción de sedimentos.
  • Seguridad: presencia activa de personal vial y policial para el control del tráfico.

Ante este escenario, es imperativo transitar con extrema precaución y acatar estrictamente las indicaciones del personal apostado en el lugar para evitar siniestros.

Tags
Dirección de Vialidad Provincial Ruta Provincial N° 4

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también