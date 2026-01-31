Vialidad trabaja de urgencia en el camino a El Rodeo tras las lluvias

En el último reporte de las 10:00 horas, se confirmó que la Ruta Provincial N° 4 presenta condiciones de alta peligrosidad. Como consecuencia de las últimas lluvias, se han registrado diversos derrumbes en el camino que conduce a El Rodeo, afectando la seguridad de la traza.

Operativo de emergencia en zona

Para normalizar la situación, se ha dispuesto el siguiente despliegue:

Equipos de Vialidad Provincial: maquinaria trabajando en la remoción de sedimentos.

Seguridad: presencia activa de personal vial y policial para el control del tráfico.

Ante este escenario, es imperativo transitar con extrema precaución y acatar estrictamente las indicaciones del personal apostado en el lugar para evitar siniestros.