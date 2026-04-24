1.500 docentes de Catamarca se capacitaron sobre el Beato Esquiú y su legado

En la mañana de este viernes, Catamarca fue escenario de una masiva convocatoria docente en el marco de la capacitación titulada "Fray Mamerto Esquiú: Apóstol y ciudadano al servicio de la unidad". La propuesta reunió a alrededor de 1.500 educadores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, tanto de gestión estatal como privada, provenientes de la Capital y del interior.

El encuentro se desarrolló en el amplio salón de la casa de retiros espirituales Emaús, en una jornada que se inscribe en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, cuya conmemoración central será el próximo 11 de mayo.

La capacitación es fruto de una articulación entre la Vicaría Episcopal para la Educación de la Diócesis de Catamarca y el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la organización de los Institutos Superiores Fray Mamerto Esquiú y San Pío X, que integran el Centro Educativo y Cultural Diocesano (Ceculd) Virgen del Valle.

Gobernador Raúl Jalil

Quiénes estuvieron presentes

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al director provincial de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Pablo Figueroa, y el vicario episcopal para la Educación, Lucas Segura.

También participaron representantes legales y directivos de instituciones educativas privadas, así como el vicario general, Julio Murúa. El Obispo, en tanto, no pudo estar presente físicamente debido a su participación en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina en Buenos Aires, aunque envió un mensaje en formato audiovisual.

Fray Pablo Reartes y el Prof. Mario Vera

"Raíz y faro de nuestra identidad"

Durante la apertura, el padre Lucas Segura destacó el valor simbólico y social de la convocatoria. Subrayó que la presencia de casi 1.500 docentes constituye "el testimonio vivo de lo que significa el Beato Mamerto Esquiú para el catamarqueño".

En su mensaje, definió la figura de Esquiú como "raíz y faro de nuestra identidad", y contextualizó la capacitación en un escenario contemporáneo atravesado por tensiones. En ese sentido, remarcó que el mundo actual refleja "ecos de fragmentación, de violencia y de ruido", tanto a nivel global como en las propias aulas.

Segura vinculó la propuesta con el lema del Año Jubilar: "Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", destacando que este concepto se traduce en una misión concreta para los educadores. Según expresó, la unidad no implica uniformidad, sino la capacidad de construir un tejido social desde la diversidad de pensamientos, religiones y contextos.

Asimismo, señaló que la capacitación forma parte de un proyecto de formación integral que culminará el 28 de agosto con una muestra, e invitó a los presentes a rezar por la pronta canonización del Beato Esquiú.

La mirada del Gobierno

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil resaltó la relevancia de este tipo de iniciativas en el contexto contemporáneo. En su intervención, afirmó que "las capacitaciones son muy importantes en esta nueva era de la humanidad", y subrayó que deben desarrollarse sobre la base de la tolerancia, el diálogo y el consenso.

El mandatario vinculó estos valores con la figura de Esquiú, destacando que el fraile "siempre buscó el diálogo y el consenso para lograr sus objetivos". En ese marco, agradeció a los organizadores y a los docentes participantes, e instó a continuar trabajando por una "Catamarca tranquila".

Jalil también puso en perspectiva la situación nacional, señalando que la Argentina se caracteriza por la ausencia de grandes conflictos, lo que permite sostener espacios de diálogo. A su vez, hizo referencia al contexto educativo actual, marcado por la hiperactividad de los jóvenes y el uso excesivo de pantallas y redes sociales, cuya regulación —indicó— ya está siendo abordada en otros países.

Finalmente, destacó el rol de los docentes, a quienes definió como actores clave en la formación, inmediatamente después de las familias, en el sistema educativo.

Reconocimiento institucional

En el marco de la jornada, la Cámara de Diputados de Catamarca declaró la capacitación de Interés Parlamentario, mediante un decreto que reconoce su relevancia educativa y social. El diputado provincial Rubén Damián Brizuela hizo entrega del instrumento legal y del diploma correspondiente al padre Lucas Segura.

El programa académico incluyó una serie de disertaciones organizadas en torno a distintos ejes temáticos:

Eje histórico , a cargo del profesor Mario Vera

, a cargo del profesor Mario Vera Eje ético-religioso , desarrollado por el sacerdote franciscano Pablo Reartes, residente en Santa Fe

, desarrollado por el sacerdote franciscano Pablo Reartes, residente en Santa Fe Proyección pedagógica , a cargo del profesor Walter Herrera

, a cargo del profesor Walter Herrera Eje formativo y reflexivo, responsabilidad del profesor León Camji

Además, el padre Santiago Granillo presentó el aporte de la Pastoral de la Niñez en el marco del Jubileo.