Jalil instó a los docentes a seguir el ejemplo del Beato Esquiú

Este viernes, desde las 8:30, comenzó la capacitación titulada "Fray Mamerto Esquiú: Apóstol y ciudadano al servicio de la unidad", desarrollada en el Salón de la Casa de Retiros Emaús. La propuesta académica estuvo dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, abarcando tanto a instituciones de gestión estatal como privada.

La actividad fue organizada por los Institutos Superiores Fray Mamerto Esquiú y San Pio X, entidades que integran el Centro Educativo y Cultural Diocesano (Ceculd) Virgen del Valle, consolidando una iniciativa que combina formación pedagógica con reflexión sobre valores históricos y sociales.

La presencia del gobernador

En el acto de apertura participó el gobernador Raúl Jalil, quien tomó la palabra ante los docentes presentes. Durante su intervención, el mandatario expresó la necesidad de "retomar el camino del crecimiento", en un contexto donde también hizo referencia a la situación económica.

En ese marco, sostuvo que "un gobernador tiene que traer inversiones y construir también un sistema educativo", planteando una articulación entre desarrollo económico y fortalecimiento educativo como ejes de su gestión. Asimismo, valoró la capacitación centrada en la figura de Esquiú y convocó a los asistentes a involucrarse activamente en el proceso formativo.

Esquiú como símbolo de diálogo y consenso

El discurso del gobernador incluyó una referencia directa al contexto histórico que motiva la capacitación. Jalil recordó que este año se cumplen los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, a quien definió como "una persona del diálogo y del consenso". A partir de esa caracterización, vinculó la figura del beato con la necesidad de alcanzar acuerdos y construir objetivos comunes, utilizando su ejemplo como guía para el presente. En esa línea, la capacitación se presenta como un espacio que busca rescatar valores asociados a la unidad y la participación.

Durante su intervención, el gobernador también abordó temas vinculados a la actualidad social, haciendo mención al uso de las redes sociales y al exceso de pantallas. En ese contexto, y tras referirse a decisiones adoptadas en otros países, expresó su postura sobre los valores fundamentales. "Yo valoro a la familia como el primer valor y también a la educación", afirmó, estableciendo una jerarquía que ubica a ambos pilares como centrales en la construcción social. Estas declaraciones se dieron en el marco de una capacitación que precisamente apunta a fortalecer el rol de los docentes en el sistema educativo.