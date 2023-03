"37 años sin edificio propio": Tomaron pacíficamente el Instituto de Estudios Superiores de Pomán

La tarde de este miércoles estudiantes tomaron el Instituto de Estudios Superiores de Pomán de forma pacífica en protesta tras los largos años de reclamo por un edificio propio. La medida se suma a una serie de intensos reclamos y protestas por diversas problemáticas en distintas instituciones escolares de la provincia cuyo punto álgido es la convocatoria en la plaza 25 de Mayo de la ciudad Capital con la manifestación que concentra a estudiantes de distintos niveles.

“Pedimos que las autoridades se lleguen a escuchar nuestro pedido. Nuestro instituto lleva 37 años formando profesionales sin tener un edificio apropiado para dicha función, 350 alumnos repartidos en 4 aulas” señalaron a través de un comunicado público.

En este sentido, apuntaron que el instituto está en situación de abandono.“Un instituto totalmente abandonado, nuestros porteros cumplen la función de secretarios, preceptores, rectores, etc. Hay carreras que no cuentan con todas las horas cátedras cubiertas, chicos que deberían cursar su último año y no tienen profesores.”, señalaron.

Y sentenciaron: “Ya es hora que nos escuchen, hasta que eso no pase no levantaremos la toma.”