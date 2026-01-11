  • Dólar
La limonada cremosa y viral que podés hacer en casa

Con esta receta simple y deliciosa, podés preparar la versión más suave y espumosa de esta bebida en la comodidad de tu hogar.

11 Enero de 2026 20.44

En pleno auge de recetas virales, la limonada cremosa se convirtió en la bebida favorita de quienes buscan algo distinto y refrescante para compartir en casa. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta versión renovada del clásico trago de verano arrasó en redes sociales y promete ser la estrella de cualquier reunión.

La clave de esta limonada está en su textura suave y espumosa, que se logra al mezclar jugo de limón fresco con leche condensada y hielo.

El resultado es una bebida dulce, ácida y muy cremosa, ideal para los días de calor o para sorprender a la familia con algo distinto.

Ingredientes para preparar la limonada cremosa viral

  • 3 limones grandes.
  • 1 lata de leche condensada (aproximadamente 395 gramos).
  • 1 litro de agua fría.
  • Hielo a gusto.

Paso a paso: cómo hacer la limonada cremosa en casa

  1. Lavar bien los limones y cortarlos en cuartos, sin pelar.
  2. Colocar los limones en una licuadora junto con el agua fría y procesar durante unos segundos.
  3. Colar la mezcla para retirar las semillas y la pulpa.
  4. Volver a colocar el líquido en la licuadora, agregar la leche condensada y mucho hielo.
  5. Licuar hasta que la preparación quede bien espumosa y cremosa.
  6. Servir en vasos altos y decorar con rodajas de limón o menta fresca.

Esta receta es perfecta para quienes buscan una alternativa diferente a la limonada tradicional. El toque de leche condensada le da una cremosidad única y un sabor irresistible que conquistó a miles de usuarios en las redes sociales.

La limonada cremosa es ideal para acompañar meriendas, picadas o simplemente para refrescarse en cualquier momento del día. Además, se puede adaptar con un poco de ralladura de limón o incluso un chorrito de esencia de vainilla para darle un giro aún más original.

Probá en casa la bebida viral del momento y sumate a la tendencia que ya es furor en todo el país.

