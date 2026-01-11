El grupo catamarqueño Folk 4 es finalista en el certamen nacional de Jesús María "Camino al Festival"

La agrupación catamarqueña Folk 4 accedió a disputar la final del certamen "Camino al Festival", evento que se lleva a cabo en la localidad de Jesús María en la provincia de Córdoba. El grupo tiene la posibilidad de participar por un lugar en la fiesta mayor de dicha ciudad, el "Festival Nacional de Doma y Folklore 2026".

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo se realizó dicho certamen, el cual contó con la participación de grupos de diferentes provincias. En el mismo, Folk 4 pudo mostrar un amplio repertorio que va desde clásicos del cancionero popular folklórico, como así también composiciones actuales, las cuales fueron recibidas positivamente tanto por el público como así también por el jurado que los eligió como ganadores de la jornada. La final de la quinta edición de "Camino al Festival" se disputará el día sábado 17 de enero.

Folk 4 está integrado por Kevin Cano(voz), Martín Barrientos(voz), Ignacio Miranda(guitarra y voz), Sebastián Delgado(guitarra y voz) y el acompañamiento de Omar Chazarreta(bajo), Gonzalo Barrientos(bombo legüero) y Oscar Fernández(violín).

Cabe resaltar que el grupo participó y representó días atrás a la provincia en otro evento de gran magnitud, el Pre-Cosquín, en la tradicional Plaza Próspero Molina. Allí también recibieron el aplauso y la calidez del público presente.

Folk 4 viene siendo protagonista en escenarios tanto de la provincia de Catamarca como de la región, y sus últimas presentaciones así lo demuestran. Sus integrantes agradecen el apoyo hasta aquí recibido y el acompañamiento del público en este camino a los grandes escenarios.