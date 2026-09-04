A 22 años del sismo, inician la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle

Este viernes inicia la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, a 22 años del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2004. Las celebraciones tendrán además un marco especial, al desarrollarse durante el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y en coincidencia con el 5° aniversario de su Beatificación.

Las celebraciones y actividades previstas durante el triduo en honor a la Virgen estarán iluminadas por el tema general: "Lirio de los Valles, cuida a tus hijos".

La programación reunirá durante cuatro jornadas diferentes momentos de oración, celebraciones eucarísticas, adoración, rezo del Santo Rosario, bautismos, traslados y procesiones. El cronograma culminará el lunes 7 de septiembre, fecha en la que se conmemorarán los 22 años de la protección de la Virgen del Valle durante el sismo.

La Solemne Bajada y Piedra Blanca

La primera jornada comenzará mañana a las 8:30 con la Solemne Bajada de la Sagrada Imagen, que será trasladada desde el Camarín hasta el Presbiterio. Luego del rezo del Santo Rosario, se celebrarán dos misas en acción de gracias, previstas para las 9:00 y las 11:00. Por la tarde continuará el programa con nuevas celebraciones. A las 18:00 y a las 20:00 habrá celebraciones eucarísticas, mientras que a las 19:00 se llevará a cabo la adoración y el rezo del Santo Rosario.

Uno de los momentos centrales de la jornada tendrá lugar a las 17:00, cuando la imagen de Nuestra Madre del Valle participará junto al Beato Mamerto Esquiú de la procesión por el 5º aniversario de su Beatificación, que se realizará en Piedra Blanca.

De esta manera, el inicio de la Fiesta de la Protección se vinculará directamente con las celebraciones previstas en torno al Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y al quinto aniversario de su Beatificación.

Visita de la Imagen original a Valle Chico

La segunda jornada se desarrollará bajo el tema: "Dar gracias, signo de amor y reconocimiento". Las actividades comenzarán temprano, con una Misa en acción de gracias a las 7:00. Posteriormente, a las 8:15, se rezará el Santo Rosario y a las 9:00 se celebrará una nueva Misa en acción de gracias.

A las 11:00 se realizarán bautismos. Uno de los momentos destacados del sábado será el traslado de la Imagen original de la Virgen del Valle hacia Valle Chico, previsto para las 13:30.

El recorrido de ida será el siguiente:

Calles Sarmiento, República y Maipú.

Avenida Güemes.

Avenida Hipólito Irigoyen.

Rotonda.

Avenida Bicentenario.

Polideportivo Policial.

Avenida Bicentenario.

Avenida Manuel Navarro.

Loteo Marcolli.

Avenida Bicentenario.

Rotonda.

Avenida Los Minerales.

Barrio Parque Sur.

Avenida Los Minerales.

Avenida 15.

Avenida 51.

Calle 20.

Avenida 39 y calle 16, hasta llegar a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 17:00 se celebrará la Misa en la Capilla de Valle Chico. Para el regreso, la Imagen seguirá el siguiente recorrido:

Calle 18.

Avenida 27.

Avenida 12.

Rotonda.

Salida por Avenida 15.

Avenida 2 Norte.

Paso por el primer puente.

Avenida Sal Gema.

Rotonda.

Avenida Misiones.

Avenida Ocampo.

Calle San Martín, para ingresar al Santuario.

Debido a la visita de la Virgen, no habrá Misa de las 18:00 en el Santuario Catedral. La jornada concluirá con la Misa de las 21:00 en el Santuario Catedral.

Domingo de perdón y preparación

El domingo 6 de septiembre tendrá como tema: "Pedimos perdón y nos preparamos para celebrar". La jornada comenzará a las 8:00 con la Misa radial, en acción de gracias. A las 9:20 se realizará el rezo del Santo Rosario. A las 10:00 se celebrará una Misa en acción de gracias y, una hora más tarde, a las 11:00, se llevará a cabo una nueva celebración con el mismo sentido. Las actividades se retomarán por la tarde. A las 18:00 habrá una Misa en acción de gracias y a las 19:00 se realizará la adoración y el rezo del Santo Rosario.

El programa del domingo concluirá a las 20:00 con otra Misa en acción de gracias, como preparación para la jornada central del lunes 7 de septiembre.

Lunes y la celebración central

El lunes 7 de septiembre será la jornada dedicada a recordar los 22 años de la protección de la Virgen del Valle durante el sismo. El tema elegido para este día será: "Celebramos la alegría de la protección".

Las actividades comenzarán a las 8:00 con el rezo del Santo Rosario. A las 8:53 se realizará el tradicional repique de campanas. Posteriormente, a las 9:00, se celebrará una Misa en acción de gracias. Finalizada la celebración eucarística, se realizará una procesión con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle alrededor de la plaza 25 de Mayo, uno de los momentos previstos para esta jornada conmemorativa.

Por la tarde, el programa continuará con una Misa a las 18:00. A las 19:00 se llevará a cabo la adoración y el rezo del Santo Rosario.

Finalmente, a las 20:00, se celebrará la última Misa de la jornada, dando cierre al programa de actividades de la Fiesta de la Protección de Nuestra Madre del Valle, que este año reúne el recuerdo de los 22 años del sismo del 7 de septiembre de 2004, el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú y el 5° aniversario de su Beatificación.



