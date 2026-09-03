Talleres gratuitos para fortalecer los servicios turísticos de Belén y Londres

Las localidades de Belén y Londres serán sede, los próximos 8 y 9 de septiembre, de una serie de talleres gratuitos de capacitación destinados a estudiantes y prestadores de servicios turísticos, en el marco de una propuesta que busca incorporar nuevos conocimientos y herramientas para fortalecer la actividad.

Las capacitaciones estarán centradas en distintos aspectos vinculados con la calidad de los servicios turísticos. Entre las temáticas previstas se encuentran la atención al visitante, el guiado, la generación de experiencias turísticas y el uso de inteligencia artificial aplicada a la promoción y comercialización en redes sociales.

Las actividades forman parte del Programa Turismo Capacita 2026 y tienen como objetivo brindar herramientas prácticas, conocimientos y nuevas habilidades que contribuyan a mejorar la atención al visitante, poner en valor los atractivos turísticos y crear experiencias de calidad.

Herramientas para fortalecer los servicios

La directora de Calidad y Servicios Turísticos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Noelia Miranda, destacó la importancia de acercar este tipo de propuestas a quienes forman parte de la actividad turística.

"Estas actividades son herramientas muy importantes para fortalecer la calidad de los servicios turísticos, porque nos permiten acercar conocimientos y nuevos recursos a quienes forman parte de la actividad. Buscamos que cada prestador pueda incorporar herramientas que permitan mejorar la atención, la comunicación con los visitantes y la manera de generar experiencias, al mismo tiempo que promovemos el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para acompañar el crecimiento y la promoción de nuestros destinos", señaló.

En ese sentido, la propuesta apunta a que estudiantes y prestadores puedan acceder a contenidos vinculados tanto con la atención y la comunicación como con la incorporación de nuevas tecnologías. La capacitación contempla herramientas para mejorar el vínculo con los visitantes y, al mismo tiempo, para acompañar los procesos de promoción y comercialización a través de las redes sociales.

El cronograma para Belén

La primera jornada se desarrollará el martes 8 de septiembre en distintos espacios de la localidad de Belén. En la Sede de la UNCA Belén, el cronograma prevé dos capacitaciones:

De 9.30 a 12.30 , se dictará el taller "Embajadores turísticos: calidad humana y trabajo en equipo para la atención" .

, se dictará el taller . De 15 a 18, se realizará la propuesta "Turismo Vivo: guiado, comunicación y experiencias".

Estas actividades están destinadas a alumnos del Centro de Formación Profesional N.º 4 y prestadores de servicios turísticos. Para participar de las propuestas previstas en esta sede, se deberá completar el formulario de inscripción correspondiente:

https://forms.gle/piK9X1yv7dETCKns9

La jornada del martes 8 continuará también en el Punto Digital Belén, donde se desarrollará otra capacitación especialmente dirigida a prestadores de servicios turísticos.

En ese espacio, de 15 a 18, se llevará adelante el taller "IA Turística: automatización para vender en redes sociales". La propuesta está destinada a prestadores de servicios turísticos y, para participar, será necesario completar el siguiente formulario de inscripción:

https://forms.gle/KKJh1sLi6ydHNX319

Londres también tendrá capacitaciones

El programa continuará el miércoles 9 de septiembre en la localidad de Londres, con actividades que tendrán como sede el CIC de Londres. Durante la mañana, de 9.30 a 12.30, se desarrollará el taller "Turismo de experiencia: creando recuerdos memorables", una propuesta centrada en la generación de experiencias turísticas.

Por la tarde, de 15 a 17, se dictará nuevamente la capacitación "IA Turística: automatización para vender en redes sociales".

Ambas propuestas previstas para Londres están orientadas a prestadores de servicios turísticos. La inscripción para participar deberá realizarse a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/vhoKv7MCR4ZUo8Lp7