A 28 años de su muerte, Belén recordará a Mons. Gerardo Eusebio Sueldo

Este viernes se cumplen 28 años del fallecimiento de Mons. Gerardo Eusebio Sueldo, una figura cuya vida y servicio pastoral dejaron una profunda huella en distintos puntos del NOA. Por este motivo, a las 19.00, se celebrará la Sagrada Eucaristía en el Santuario Nuestra Señora de Belén, dentro del Novenario de Misas que se viene realizando para rogar por el eterno descanso de su alma.

La celebración tendrá lugar precisamente en Belén, una ciudad estrechamente vinculada con la historia personal de Mons. Sueldo. Aunque había nacido en Rosario, Santa Fe, su familia se trasladó a Belén, Catamarca, cuando él era todavía un niño, y fue allí donde creció.

A 28 años de su muerte, la misa será un nuevo momento de oración y recuerdo en el marco de las celebraciones dedicadas a quien desarrolló una extensa trayectoria sacerdotal y episcopal, marcada por su firmeza en la vivencia del Evangelio y por su servicio pastoral.

La madrugada del 4 de septiembre de 1998

Mons. Gerardo Eusebio Sueldo tenía 62 años cuando falleció en la madrugada del 4 de septiembre de 1998. Su muerte se produjo al volcar el automóvil que conducía por la ruta, en la localidad de San Marcos, ubicada a 5 kilómetros de la capital de Santiago del Estero.

En ese momento, regresaba de Salta, donde había asistido a la toma de posesión de Mons. Mario Cargnello como arzobispo de esa arquidiócesis. El fallecimiento de Mons. Sueldo produjo una profunda conmoción en la región. Su figura era ampliamente reconocida en el NOA y su muerte generó un fuerte impacto entre quienes habían acompañado su tarea pastoral y conocían su compromiso.

De Rosario a Belén, los primeros años de una vida sacerdotal

Mons. Gerardo Eusebio Sueldo nació en Rosario, Santa Fe, el 21 de agosto de 1936. Siendo niño, su familia se trasladó a Belén, Catamarca, donde transcurrieron sus años de crecimiento. Esa relación con la comunidad belicha forma parte de los vínculos que permanecen presentes al recordarlo y que explican la celebración de este viernes en el Santuario Nuestra Señora de Belén.

Su camino dentro de la Iglesia continuó con su ordenación sacerdotal, que tuvo lugar el 9 de julio de 1961.

A partir de entonces desarrolló una trayectoria que lo llevaría a asumir importantes responsabilidades pastorales y episcopales en distintas diócesis.

Su misión como obispo en Orán y Santiago del Estero

En abril de 1982, Mons. Sueldo fue designado por el Papa san Juan Pablo II como Obispo de Orán, Salta. Ejerció esa responsabilidad hasta el 15 de mayo de 1993, cuando fue trasladado a Santiago del Estero como Obispo Coadjutor.

Posteriormente, pasó a ser Obispo Titular de esa Diócesis, continuando allí su servicio pastoral hasta el momento de su fallecimiento. Su recorrido eclesiástico estuvo marcado por distintas etapas y responsabilidades:

Nació en Rosario, Santa Fe, el 21 de agosto de 1936 .

. Creció en Belén, Catamarca , luego del traslado de su familia cuando era niño.

, luego del traslado de su familia cuando era niño. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1961 .

. En abril de 1982 , fue designado por el Papa san Juan Pablo II como Obispo de Orán, Salta .

, fue designado por el Papa san Juan Pablo II como . El 15 de mayo de 1993 , fue trasladado a Santiago del Estero como Obispo Coadjutor .

, fue trasladado a Santiago del Estero como . Posteriormente se convirtió en Obispo Titular de la Diócesis de Santiago del Estero.

"La voz de los que no tienen voz"

La vida pastoral de Mons. Sueldo estuvo caracterizada por una vivencia firme del Evangelio. Fue considerado como "la voz de los que no tienen voz", una definición que sintetizó el lugar que ocupó su compromiso, especialmente junto a los sectores más necesitados.

En el desarrollo de ese servicio padeció críticas, incomprensiones y hasta hostilidades, pero nunca declinó en su tarea pastoral. Su compromiso se mantuvo especialmente dirigido hacia los más necesitados, dentro de una labor que sostuvo con firmeza a pesar de las dificultades y los cuestionamientos que enfrentó.

La muerte de Mons. Sueldo produjo una gran conmoción en el NOA, región donde su figura continúa siendo recordada con gran afecto y admiración.