Con importante participación abrió el III Congreso Académico Beato Esquiú

Con casi 200 participantes, durante la mañana de este jueves se abrió el telón del III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú, que tiene como sede la Diócesis de Catamarca y constituye la segunda sesión de una propuesta de carácter itinerante e internacional.

La iniciativa comenzó en Tarija, Bolivia, durante julio, y luego de su paso por Catamarca continuará su recorrido en las ciudades de Salta y Córdoba. En esta edición, el Congreso se desarrolla en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, cuyo lema es: "Beato Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad".

La propuesta está orientada al estudio, la reflexión y la socialización de conocimientos sobre la figura del humilde fraile franciscano, sacerdote y obispo que dio esta tierra catamarqueña.

El acto inaugural tuvo lugar en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañado por el coordinador general del Congreso Académico en Catamarca, Pbro. Oscar Tapia.

También estuvieron presentes los vicarios General y de Educación, Pbros. Julio Murúa y Lucas Segura, respectivamente; sacerdotes del Clero Diocesano y de la Orden Franciscana de Catamarca y Santa Fe; y los destacados conferencistas Dr. Gustavo Irrazábal, de Buenos Aires, y Dr. Gabriel Merlano, de Uruguay.

Autoridades, referentes académicos y participantes

La apertura contó además con la participación de autoridades civiles encabezadas por el vicegobernador, Ing. Rubén Dusso; la diputada nacional Dra. Claudia Paladino; el presidente provisorio de la Cámara de Senadores de Catamarca, Dr. Ramón Figueroa Castellanos; y la diputada provincial, Mlga. Natalia Ponferrada.

Entre los asistentes también se encontraban el Defensor del Pueblo y miembro de la Comisión Académica, Dr. Dalmacio Mera; el Dr. Gonzalo Salerno, en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca; e integrantes de la Comisión Académica, entre ellos la Dra. Silvana Ginocchio y los Mgter. Marcelo Geshani Oviedo y Mario Vera, además de otros participantes, representantes legales y directivos de instituciones educativas y congresistas.

Al comienzo de la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y del Himno a Catamarca, interpretados por el dúo Las Cuerdas Mágicas.

"Un testimonio fulgurante de santidad"

Durante sus palabras de bienvenida, Mons. Luis Urbanc manifestó que la figura del "egregio y humilde Beato Esquiú constituye un testimonio relevante de la simbiosis entre la fe cristiana, la ética pública y la organización institucional argentina".

El Obispo recordó que Esquiú fue conocido universalmente como el Orador de la Constitución, a partir de su sermón del 9 de julio de 1853, que, según expresó, marcó un punto de inflexión histórico al fundamentar la necesidad del acatamiento de la Carta Magna desde una perspectiva moral, cívica y trascendente, con el objetivo de lograr la pacificación de la República.

Tras describir la realidad de su época, Urbanč afirmó que fue en un contexto de fragilidad institucional donde emergió la figura del fraile franciscano Mamerto Esquiú desde el humilde convento de Catamarca.

En ese sentido, señaló que su intervención no fue la de un político profesional ni la de un jurista secular, sino la de "un pastor y maestro cuya palabra apeló a las conciencias para transformar el texto constitucional".

Más adelante, aseveró que la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, celebrada el 4 de septiembre de 2021 en Catamarca, ratificó oficialmente lo que el pueblo argentino ya veneraba: "un testimonio fulgurante de santidad encarnada en los dolores y esperanzas del pueblo argentino".

El Obispo sostuvo además que el pensamiento y la obra del Beato ofrecen respuestas proféticas para el tiempo actual, entre ellas:

Amistad social, reconciliación, fraternidad y renuncia a las venganzas partidarias .

. Valoración del orden constitucional y cumplimiento ético de la ley como pilar de la libertad .

. El ejemplo de un servidor público humilde, austero e íntegro .

. Una síntesis armónica entre fe y compromiso cívico.

"El Beato Mamerto Esquiú es la prueba patente de que la fe católica no aliena al hombre de su responsabilidad temporal, sino que la sublima. No fue un político que instrumentalizó la fe, ni un religioso desentendido del destino político de sus hermanos. Fue un ciudadano de Dios que enseñó a sus compatriotas a ser ciudadanos de la Patria", enfatizó.

Al concluir, afirmó que su legado interpela a no buscar la grandeza de la Nación en la imposición del más fuerte ni en la retórica vacía, sino en la justicia, el respeto irrestricto a la ley, el amor por los más necesitados y el reconocimiento de que sin Dios y sin virtud no hay Nación duradera.

"Tenemos mucho por lo cual luchar"

Por su parte, el vicegobernador Rubén Dusso hizo referencia al compromiso de "trabajar y luchar todos los días bajo la advocación de Fray Mamerto Esquiú", a quien atribuyó un mensaje de plena y actual vigencia.

Luego de recordar las luchas entre unitarios y federales y las palabras pronunciadas por el Beato en distintos momentos atravesados por la Nación, consideró que es necesario saber cómo sumar.

"Tenemos mucho por lo cual luchar, tenemos motivaciones y el espíritu de Esquiú está vigente; entonces bajo esa advocación tenemos que estar todos los días trabajando para que desde cada lugar del país hagamos la gran nación. Y la nación la hacen la suma de las provincias, por eso también el desafío es grande", expresó.

Asimismo, manifestó la necesidad de tener en cuenta a los jóvenes, evocando al joven fraile de 27 años que dejó un mensaje que, según sostuvo, conserva total vigencia.

Finalmente, expresó su deseo de que Esquiú sea declarado Santo y afirmó que cuentan con "todo nuestro apoyo para seguir adelante con esta misión y que no se nos mueva el eje del mensaje de Esquiú".

La génesis de los Congresos Académicos

El padre Oscar Tapia se dirigió tanto a quienes se encontraban en el auditorio como a quienes participaban de manera virtual. En su exposición recordó el origen de estos encuentros académicos y el camino recorrido hasta llegar a la tercera edición.

Señaló que la beatificación del Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, anunciada por la Santa Sede en 2020, en plena pandemia, llegó como una hermosa bendición luego de casi un siglo de iniciada la causa de canonización.

En ese contexto de incertidumbre y esperanza nació el primer Congreso, gestado por un grupo de entusiastas devotos que desde hacía ocho años venían organizando mensualmente conferencias y debates en el Centro Educativo Cultural Diocesano, en el marco de la llamada Cátedra Padre Esquiú, creada como un foro académico para honrar la sublime inteligencia del ilustre catamarqueño.

Tapia repasó las experiencias de los Congresos anteriores y destacó que el presente 2026, Año Jubilar del Bicentenario del Natalicio, encuentra a la propuesta en un contexto plural, global, internacional e itinerante.

El recorrido del III Congreso contempla:

Julio: primera sesión en Tarija, Bolivia.

primera sesión en Tarija, Bolivia. 3 y 4 de septiembre: segunda sesión en Catamarca, tierra natal del Beato.

segunda sesión en Catamarca, tierra natal del Beato. 13 de octubre: próxima instancia en la ciudad de Salta.

próxima instancia en la ciudad de Salta. 27 y 28 de noviembre: cierre de la última sesión en la Universidad de Córdoba.

Una modalidad itinerante y la memoria viva del Beato

El coordinador explicó que la modalidad de itinerancia incorpora e integra a la reflexión teórica el aspecto práctico, aunque no menos académico, de las visitas in situ a los lugares ligados a la memoria viva del Beato.

Se trata de espacios por los que Esquiú transitó y que, según explicó, fueron revalorizados con su presencia. Por esa razón, la jornada siguiente estará dedicada al recorrido de lugares vinculados con la memoria del Padre Esquiú. Tapia agradeció a Dios, a la Madre del Valle y a las personas e instituciones que hacen posible el Congreso. También expresó el deseo de alcanzar un avance académico a partir de las actividades programadas.

Durante estas jornadas se prevé el desarrollo de:

Conferencias académicas .

. La presentación de dos libros .

. Trece ponencias .

. Visitas a sitios ligados a la memoria viva del Beato.

"Buscó el bien común desde la Verdad que es Cristo"

A través de un video, Fray Marcelo Méndez, vicepostulador de la Causa de Canonización, hizo llegar su mensaje y destacó que Mamerto Esquiú buscó con incansable fuerza el bien común desde la Verdad que es Cristo.

Según expresó, el Beato se preocupó por todos y, en especial, por la mujer, los pobres y los desvalidos, en una sociedad que describió como ciega, egoísta y fratricida. También auguró que los mejores éxitos coronen el esfuerzo iniciado en Tarija, Bolivia, y que ahora retoma en Catamarca "con fuerza leonina", bajo el manto maternal de María en su advocación del Valle.

Durante la apertura también se proyectó un video de la primera sesión del III Congreso Académico, realizada en Tarija.

Conferencia central y una ponencia desde Uruguay

Tras el acto inaugural, se desarrolló la conferencia central a cargo del Dr. Gustavo Irazábal, de Buenos Aires. Posteriormente tuvo lugar la presentación del libro del II Congreso Académico, titulado "Fray Mamerto Esquiú en voz y presencia", concretado en Córdoba.

Como cierre de esta primera parte de la jornada, el Dr. Gabriel González Merlano, de Uruguay, ofreció la ponencia "El encuentro de dos beatos en Uruguay: Vera y Esquiú". Al finalizar su exposición, se abrió el espacio de debate. Las actividades continuarán por la tarde en el Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle, donde se desarrollarán nuevas ponencias entre las 16:00 y las 20:00. Posteriormente se realizarán las conclusiones y el cierre.

Para este viernes

La segunda jornada del Congreso se desarrollará este viernes 4 de septiembre y estará marcada por las visitas de los congresistas a distintos sitios ligados a la memoria viva del Beato Esquiú, en los departamentos Capital y Fray Mamerto Esquiú.

El cronograma previsto indica que:

A las 10:00 , recorrerán la Celda en el Convento Franciscano y la Catedral Basílica .

, recorrerán la y la . A las 11:00, visitarán la Casa Natal en Piedra Blanca y lugares aledaños.

Por la tarde, los congresistas participarán de los actos por el 5° aniversario de la Beatificación en Piedra Blanca.

A las 17:00 se realizará la procesión llevando las imágenes de la Virgen del Valle y del Beato Esquiú, seguida por la Santa Misa por su pronta canonización.

De esta manera, el III Congreso Académico Beato Mamerto Esquiú continuará su desarrollo en Catamarca combinando la reflexión académica, las ponencias y el recorrido por los lugares vinculados con la vida y la memoria del fraile catamarqueño, antes de proseguir su modalidad itinerante en Salta y finalizar en Córdoba.