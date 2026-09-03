Virus Sincicial Respiratorio: extienden la campaña de vacunación

La cartera sanitaria informó que se extenderá la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) 2026 hasta el próximo 30 de septiembre inclusive. La decisión se tomó en concordancia con las disposiciones nacionales y teniendo en cuenta el contexto epidemiológico actual. De esta manera, la estrategia de vacunación continuará disponible durante todo el mes de septiembre para la población a la que está destinada.

Desde el área sanitaria explicaron que la extensión responde al comportamiento de la circulación del virus durante el presente año. Según se informó, la circulación del VSR comenzó de manera tardía y se proyecta que pueda mantenerse aproximadamente hasta el mes de octubre de 2026.

Ante esta situación, se resolvió prolongar el período previsto para la campaña y mantener la disponibilidad de las dosis hasta fines de septiembre.

Una decisión vinculada al contexto epidemiológico

La continuidad de la campaña hasta el 30 de septiembre se enmarca en las disposiciones nacionales y en la situación epidemiológica registrada durante 2026.

El dato central señalado por el Ministerio de Salud es que la circulación del Virus Sincicial Respiratorio comenzó más tarde de lo previsto y, de acuerdo con las proyecciones informadas, podría mantenerse durante las próximas semanas. La extensión permitirá mantener vigente la campaña durante septiembre para las personas comprendidas dentro de la población objetivo.

A quién está destinada la vacunación

La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio se encuentra destinada a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

Las personas que se encuentren dentro de ese período podrán acceder a la vacunación en los puntos habilitados en toda la provincia mientras se mantenga vigente la campaña. El Ministerio de Salud recordó que la estrategia se encuentra disponible en:

Vacunatorios de toda la provincia.

Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

La distribución territorial de los lugares de vacunación permite que las personas destinatarias de la campaña puedan concurrir a los espacios sanitarios habilitados para recibir la dosis correspondiente.

Vacunación gratuita y sin orden médica

Uno de los aspectos destacados de la campaña es que la vacunación es gratuita y no requiere la presentación de una orden médica. Para acceder a la dosis, las personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación deberán concurrir con la documentación solicitada.

Los requisitos informados son:

Carné de vacunación.

Control de embarazo.

No es necesario presentar una orden médica para recibir la vacuna.

De esta manera, el acceso a la campaña se mantiene disponible en los vacunatorios y CAPS de toda la provincia, dentro del período extendido por las autoridades sanitarias.