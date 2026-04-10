A un año del escándalo del fentanilo, dan de baja los laboratorios de García Furfaro

A un año de que estallara el escándalo del fentanilo contaminado, la ANMAT avanzó con la baja definitiva de las habilitaciones de los laboratorios vinculados a Ariel García Furfaro, una decisión que alcanza a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La medida implicó la cancelación de los legajos de ambas firmas, cerrando administrativamente el proceso regulatorio que se había puesto en marcha tras la crisis sanitaria.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el Gobierno remarcó que "no se trata de una medida aislada ni coyuntural, sino de la culminación y el último paso del proceso", en referencia a la secuencia iniciada con la disposición 3158/2025, que en mayo del año pasado había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de ambas compañías y la prohibición de comercializar todos sus productos.

El cierre definitivo de los registros representa así la etapa final de una intervención sanitaria que, según se subrayó, se apoyó en evidencia técnica, inspecciones, antecedentes regulatorios y elementos incorporados en sede judicial, con el objetivo de proteger la salud pública frente a fallas graves en la calidad de medicamentos.

Sin producción desde la inhibición

Las fuentes oficiales enfatizaron que, desde el momento de la inhibición, ninguno de los laboratorios volvió a producir, un dato que consolida la idea de que la medida conocida ahora no inaugura una nueva etapa, sino que formaliza de manera definitiva una paralización que ya regía desde mayo de 2025.

En ese marco, la cancelación de las habilitaciones termina por clausurar la posibilidad de reanudar actividades bajo las condiciones en las que operaban las empresas investigadas.

Los productos quedarán preservados

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que los certificados de los productos de ambas compañías no serán eliminados, sino que serán reinscriptos a su vencimiento.

La decisión responde a la necesidad de preservarlos como activos dentro del expediente penal, donde se investiga el impacto del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y Ramallo.

Este punto resulta clave porque la causa judicial se encuentra enfocada no solo en las responsabilidades empresariales y técnicas, sino también en la trazabilidad de los lotes, la circulación de ampollas y su eventual utilización en centros de salud.

La causa por las 111 muertes

El expediente que investiga las muertes y las lesiones sufridas por pacientes que sobrevivieron al opiáceo adulterado ya lleva casi un año de instrucción y, según la información disponible, la etapa investigativa no está lejos de concluir.

Actualmente hay 14 procesados, en su mayoría directivos, técnicos y responsables de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, compañías que desarrollaron el fentanilo y que, en los hechos, eran descriptas como dos caras de una misma moneda.

La investigación judicial mantiene bajo análisis 111 muertes confirmadas, cifra que se consolidó tras el trabajo pericial realizado sobre los casos registrados en distintos centros de salud.

Los lotes contaminados bajo la lupa

La pesquisa logró detectar la presencia de bacterias potencialmente mortales en dos lotes específicos:

Lote 31.244: la Justicia confirmó que ninguna ampolla contaminada llegó a utilizarse .

la Justicia confirmó que . Lote 31.202: considerado el lote decisivo dentro de la causa.

Sobre este último, se precisó que contenía casi 155.000 ampollas. De ese total:

Dos tercios fueron recuperadas por la Justicia

Unas 45.000 llegaron a centros de salud

Parte de esas unidades fueron utilizadas en salas de internación

La magnitud del lote 31.202 es uno de los ejes centrales del expediente, ya que sobre esa partida se concentra la mayor parte de la reconstrucción judicial vinculada a la cadena de distribución y al impacto clínico en pacientes internados.

El cierre administrativo y el avance judicial

Con la baja definitiva de los legajos de HLB Pharma y Ramallo, la ANMAT cerró el frente administrativo de uno de los episodios sanitarios más graves vinculados a medicamentos en el país, mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades penales por la muerte de 111 pacientes y el daño causado a quienes sobrevivieron al fentanilo adulterado.

La decisión oficial, definida como el último paso del proceso, deja así consolidadas las medidas iniciadas un año atrás, al tiempo que preserva la documentación y los certificados de productos como parte sustancial de una causa que se acerca a una instancia decisiva.