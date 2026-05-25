A doce años de su partida, la Iglesia de Catamarca recuerda a Mons. Elmer Miani

La Iglesia que peregrina en Catamarca recuerda este lunes 25 de mayo a Elmer Osmar Miani, al cumplirse doce años de su partida a la Casa del Padre.

La fecha vuelve a reunir espiritualmente a fieles, sacerdotes y autoridades eclesiásticas en torno a la memoria del Obispo Emérito, quien desarrolló una extensa labor pastoral en la diócesis catamarqueña y dejó una profunda huella dentro de la comunidad religiosa local.

El obispo diocesano Luis Urbanč, junto a los sacerdotes de la diócesis y toda la Iglesia local, se unieron en oración por el eterno descanso de Mons. Miani, en una jornada marcada por el recuerdo, la gratitud y la dimensión espiritual.

La conmemoración coincide además con el inicio de los ejercicios espirituales encabezados por Mons. Urbanč junto al clero diocesano, un contexto especialmente significativo para renovar la memoria de quien durante años condujo pastoralmente la vida de la Iglesia en Catamarca.

Diecisiete años de servicio pastoral en Catamarca

Mons. Elmer Osmar Miani desempeñó su misión como Obispo de Catamarca durante 17 años, período en el que desarrolló una intensa tarea pastoral al frente de la diócesis. Su figura permanece asociada a distintas etapas de la vida eclesial catamarqueña y al acompañamiento espiritual de la comunidad religiosa de la provincia.

Durante casi dos décadas encabezó la conducción pastoral de la diócesis, consolidando un vínculo cercano con los fieles y con las distintas expresiones de la vida religiosa local.

La evocación de su figura vuelve a poner en valor el servicio pastoral que brindó a la Iglesia catamarqueña y el lugar que ocupó dentro de la historia reciente de la diócesis. En este nuevo aniversario de su fallecimiento, la comunidad religiosa renueva el reconocimiento hacia quien dedicó gran parte de su vida a la misión pastoral en Catamarca.

La profunda devoción a la Virgen del Valle

Uno de los aspectos más recordados de la vida de Mons. Miani es su profunda devoción hacia Nuestra Señora del Valle. Según destacaron desde la Iglesia local, el Obispo Emérito amaba entrañablemente a la Madre de Jesús en su dulce advocación del Valle, una devoción que marcó su vida espiritual y pastoral.

Ese vínculo espiritual quedó reflejado incluso en su último deseo: que sus restos mortales descansaran a los pies de la Virgen del Valle. Actualmente, los restos de Mons. Miani reposan junto a la imagen mariana más representativa de la fe católica catamarqueña, cumpliéndose así el deseo expresado en vida por el sacerdote.

La referencia a Nuestra Señora del Valle ocupa un lugar central dentro del recuerdo de quienes compartieron su camino pastoral y espiritual, especialmente en una provincia donde la devoción mariana constituye uno de los pilares más importantes de la identidad religiosa.

Una figura presente en la memoria de la comunidad eclesial

A doce años de su fallecimiento, la figura de Mons. Miani continúa presente dentro de la memoria colectiva de la Iglesia catamarqueña. El recuerdo impulsado este 25 de mayo no sólo apunta a conmemorar la fecha de su partida, sino también a reafirmar el legado pastoral que dejó tras años de servicio religioso en la provincia.

La jornada de oración convocada por la diócesis expresa además el sentido de comunión de la Iglesia local con quienes formaron parte de su historia reciente y acompañaron la vida espiritual de miles de fieles.

La unión en la oración por el eterno descanso del Obispo Emérito refleja también la continuidad de los vínculos espirituales construidos a lo largo de los años entre los pastores de la Iglesia y la comunidad.

El acompañamiento espiritual de la diócesis

Desde la diócesis de Catamarca se destacó especialmente que Mons. Luis Urbanč y los sacerdotes que participan de los ejercicios espirituales se encuentran unidos en oración por Mons. Miani. Ese gesto adquiere un valor simbólico dentro de la vida eclesial, ya que conecta la memoria del Obispo Emérito con la tarea pastoral actual de la Iglesia catamarqueña.

La conmemoración de este aniversario se desarrolla en un clima de recogimiento espiritual y de reflexión sobre el servicio pastoral brindado por quien durante 17 años condujo la diócesis.

La figura de Mons. Elmer Osmar Miani permanece así ligada a la historia religiosa de Catamarca, a la devoción por la Virgen del Valle y al acompañamiento pastoral de generaciones de fieles que hoy vuelven a recordarlo en una nueva jornada de oración y memoria.