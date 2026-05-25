Cambios los horarios de Misas en la Catedral: desde cuándo y porqué

El Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica dio a conocer el cronograma especial de celebraciones litúrgicas que regirá entre el 25 y el 29 de mayo, en el marco de los ejercicios espirituales que realizará el clero diocesano durante esa semana.

La modificación en los horarios habituales responde a la participación de sacerdotes y autoridades eclesiásticas en esta instancia de recogimiento espiritual y reflexión pastoral, una actividad que reúne al clero de la diócesis y que implica una reorganización de las actividades religiosas habituales dentro del principal templo católico de la provincia.

Desde el Santuario Catedral recordaron a la comunidad que las celebraciones se desarrollarán con horarios especiales durante esos días, por lo que se solicitó a fieles y visitantes tener en cuenta la programación oficial difundida por las autoridades eclesiásticas.

Horarios y fechas

Según se informó oficialmente, desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de mayo se celebrarán dos misas diarias en el Santuario de Nuestra Señora del Valle y Catedral Basílica. Los horarios establecidos para esos días serán:

9.00 Santa Misa

18.00 Santa Misa

Además, se comunicó que el Santuario Catedral permanecerá abierto hasta las 20.00, horario en el que se realizará el cierre diario del templo.

La reorganización responde al desarrollo de los ejercicios espirituales del clero diocesano, actividad que durante varios días convoca a sacerdotes de la diócesis en un espacio de oración, reflexión y acompañamiento espiritual.

La decisión de mantener celebraciones diarias, aunque con horarios reducidos respecto de la programación habitual, busca garantizar la continuidad de la actividad litúrgica y permitir que los fieles puedan seguir participando de las ceremonias religiosas durante la semana.

El viernes 29: adoración y ordenación sacerdotal

La jornada del viernes 29 tendrá una programación particular dentro del esquema especial anunciado por el Santuario Catedral. Ese día se celebrará:

9.00 Santa Misa

19.00 Adoración Eucarística rogando por las vocaciones sacerdotales y religiosas

20.00 Santa Misa con Ordenación Sacerdotal

La Adoración Eucarística prevista para las 19.00 estará especialmente orientada a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, en una convocatoria vinculada directamente al fortalecimiento de la vida pastoral y al acompañamiento espiritual de quienes transitan el camino vocacional dentro de la Iglesia.

Posteriormente, a las 20.00, se celebrará la Santa Misa de Ordenación Sacerdotal, una de las ceremonias de mayor significado dentro de la vida eclesial, mediante la cual un nuevo sacerdote será incorporado formalmente al ministerio sacerdotal.

La celebración marcará además el cierre de una semana especialmente significativa para el clero diocesano, atravesada por los ejercicios espirituales y las actividades de formación y oración.