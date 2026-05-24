Catamarca fue sede del primer MAPO Joven federal

Con un clima de celebración y satisfacción por los resultados alcanzados, concluyó en Catamarca el 1° Encuentro MAPO Joven, una propuesta que reunió durante tres jornadas a productores, especialistas, técnicos y estudiosos vinculados a la producción orgánica y sostenible de distintas regiones del país.

El evento se desarrolló en el Nodo Tecnológico Catamarca y marcó un hecho destacado para el sector, ya que se trató de la primera edición de carácter federal impulsada por jóvenes vinculados al movimiento de producción orgánica.

Las actividades combinaron espacios de formación, intercambio de experiencias, debates técnicos y propuestas gastronómicas orientadas a fortalecer el desarrollo de modelos productivos sostenibles, con fuerte protagonismo de las nuevas generaciones.

El cierre del encuentro incluyó un plenario de conclusiones y un acto de clausura encabezado por autoridades provinciales y nacionales vinculadas al área productiva y al movimiento de producción orgánica.

Autoridades presentes y respaldo institucional

El acto de cierre contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el responsable del área de Producción Orgánica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Facundo Soria; la titular del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), María Eugenia Martina; la directora provincial de Certificación y Producción Sostenible, Rocío Leiva; y el director del Nodo Tecnológico, Emiliano Ramaci.

Durante las intervenciones, las autoridades coincidieron en destacar la relevancia que tuvo esta primera edición y remarcaron que el encuentro desarrollado en Catamarca quedará como una referencia para futuras políticas vinculadas a la producción sostenible impulsada por jóvenes.

El ministro Luis Castro subrayó especialmente el valor de las actividades desarrolladas durante las tres jornadas y felicitó tanto al equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo como al MAPO por la organización del evento.

Según expresó, las propuestas abordadas representan acciones "trascendentales para el impulso de la producción orgánica", no solo por su impacto en la economía rural, sino también por los beneficios asociados a la salud, la conservación ambiental y el correcto tratamiento de los recursos naturales.

La apuesta al valor de origen

Uno de los conceptos que atravesó el encuentro fue la necesidad de trabajar sobre el valor de origen y fortalecer esquemas productivos sostenibles que permitan agregar valor a las economías regionales.

En ese sentido, Castro alentó especialmente a los jóvenes presentes a continuar desarrollando iniciativas vinculadas al sector orgánico y comprometió el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo para seguir impulsando estas políticas.

Por su parte, la directora provincial de Certificación y Producción Sostenible, Rocío Leiva, destacó el crecimiento que viene registrando el sector en Catamarca y valoró el compromiso de los productores locales que se incorporaron al movimiento de producción orgánica.

Además, agradeció a María Eugenia Martina y al equipo joven del MAPO por el trabajo realizado para concretar una edición que fue considerada exitosa tanto por la convocatoria como por la calidad de las actividades propuestas.

Tecnología, IA y nuevas herramientas para el agro

Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo vinculado a la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la producción sostenible.

Los asistentes participaron activamente de conversatorios y espacios de intercambio donde se abordaron distintas temáticas relacionadas con la innovación en el agro.

Entre los temas desarrollados se destacaron:

Uso de drones en la producción agropecuaria.

Aplicación de inteligencia artificial al agro sostenible.

Herramientas de comercio internacional.

Nuevas estrategias para fortalecer la producción orgánica.

Las actividades permitieron combinar experiencias prácticas con análisis técnicos, generando un espacio de formación e intercambio entre productores, especialistas y estudiantes interesados en el desarrollo sostenible.

Acuerdo con la Universidad Nacional de Catamarca

Otro de los puntos destacados del encuentro fue la participación académica de la Universidad Nacional de Catamarca, institución con la que se firmó un convenio de trabajo conjunto.

El acuerdo tiene como objetivo potenciar la investigación vinculada al sector, además de fortalecer la asistencia técnica y el asesoramiento científico orientado a la producción orgánica y sostenible.

La incorporación del ámbito universitario fue presentada como un paso importante para consolidar procesos de innovación y desarrollo en articulación con productores y organismos públicos.

El MAPO Fest y los sabores regionales

En paralelo a las jornadas técnicas, el evento también incluyó el desarrollo del 1° MAPO Fest, una propuesta orientada a mostrar la identidad gastronómica y productiva de Catamarca.

Chefs invitados y distintos stands institucionales expusieron sabores típicos locales con valor agregado sustentable, integrando la producción orgánica con la gastronomía regional.

La iniciativa buscó poner en valor productos locales y mostrar el potencial de los modelos sostenibles como parte de una estrategia de desarrollo económico y cultural.

El cierre del primer MAPO Joven dejó así un balance positivo para organizadores y participantes, consolidando a Catamarca como escenario de un encuentro que combinó producción, innovación, sustentabilidad y protagonismo juvenil en torno al futuro del agro argentino.