La Follia deslumbró en Catamarca con un gran concierto barroco

Con una importante convocatoria de público y una sala completamente colmada, este sábado por la noche se realizó en CATA el concierto de música barroca "Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar", a cargo de La Follia, ensamble tucumano especializado en música antigua.

La presentación se desarrolló como parte de las actividades de cierre de la Semana de los Museos, organizada por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia, y marcó además la primera actuación de la compañía en Catamarca.

Durante aproximadamente ochenta minutos, el público participó de un recorrido sonoro construido a partir de repertorios provenientes del Renacimiento y del Barroco iberoamericano, en una propuesta centrada en la interpretación histórica de obras europeas y latinoamericanas de los siglos XVII y XVIII.

El concierto reunió piezas instrumentales y canciones interpretadas con instrumentos antiguos y bajo criterios de ejecución histórica, una característica que distingue el trabajo artístico del ensamble tucumano desde su creación.

Un viaje musical entre Europa y América

El programa presentado por La Follia estuvo orientado a recuperar y redescubrir el proceso de mestizaje cultural que dio forma a buena parte de la música colonial latinoamericana.

A través de diferentes composiciones y recreaciones históricas, la propuesta puso en diálogo las tradiciones musicales europeas, indígenas y africanas que confluyeron en América durante el período colonial. La experiencia artística fue concebida como un recorrido entre continentes, puertos y memorias culturales. Desde el inicio de la presentación, los integrantes del ensamble acompañaron las interpretaciones musicales con reflexiones vinculadas a la circulación de las músicas a través de las rutas marítimas y comerciales de la época.

"La música aprendió a viajar sin pasaporte", expresaron al comienzo del concierto, en una introducción que invitó al público a emprender un viaje sonoro "entre Europa y América, entre palacios y puertos, entre memorias y mestizajes".

La puesta combinó así la dimensión musical con un relato histórico y cultural que permitió contextualizar las obras interpretadas y destacar los procesos de intercambio artístico que atravesaron el período colonial.

Repertorio histórico y recuperación patrimonial

El repertorio incluyó obras y recreaciones inspiradas en compositores como:

Juan del Encina .

. Gaspar Sanz .

. Antonio Martín y Coll.

Además, el programa incorporó repertorios anónimos provenientes de archivos coloniales sudamericanos, reafirmando el eje de investigación y recuperación patrimonial que caracteriza el trabajo del ensamble.

Las interpretaciones buscaron reconstruir las sonoridades originales de la época mediante el uso de instrumentos antiguos y técnicas de ejecución históricas, elementos que forman parte de la identidad artística de La Follia. A lo largo de la velada, las distintas piezas permitieron evidenciar la manera en que las músicas europeas fueron transformándose al entrar en contacto con las tradiciones indígenas y africanas presentes en América, generando nuevas expresiones culturales y musicales.

El compromiso con la difusión de la música americana

Sobre el cierre del concierto, el director del ensamble, Guido Nazar, agradeció especialmente la recepción del público catamarqueño y el acompañamiento institucional que hizo posible la realización de la gira regional. En ese marco, destacó la importancia de difundir los repertorios musicales americanos que aún permanecen poco conocidos dentro del circuito cultural.

"Como músicos americanos sentimos el compromiso de divulgar la música de este lado del océano, que aún se conoce muy poco. Hay muchísimo repertorio por descubrir y compartir", expresó.

Sus palabras sintetizaron uno de los ejes centrales del trabajo de La Follia: la recuperación y circulación de repertorios históricos vinculados al barroco iberoamericano y a la música colonial latinoamericana.