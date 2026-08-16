Catamarca se prepara para una nueva edición de la Jornada de Cómic y Manga

La Vicegobernación de Catamarca, a cargo de Rubén Dusso, junto al Senado, impulsa la cuarta edición de la esperada Jornada de Cómic & Manga Catamarca 2026, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca generar un espacio de encuentro alrededor de distintas expresiones vinculadas con la cultura del cómic y el manga.

La iniciativa tiene entre sus principales objetivos promover las industrias creativas, visibilizar el talento local y ofrecer un espacio de esparcimiento para las juventudes y las familias. La nueva edición apunta así a reunir a participantes y público en una jornada que combinará actividades artísticas, propuestas participativas y espacios de entretenimiento.

El encuentro tendrá lugar el domingo 6 de septiembre, entre las 14:00 y las 21:00 horas, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, ubicado en Avenida Enrique Ocampo 58.

La extensión horaria permitirá desarrollar una programación que reunirá diferentes propuestas durante toda la jornada, con actividades destinadas a quienes participan de los concursos y a quienes se acerquen simplemente para compartir el encuentro.

Concursos de dibujo y cosplay

Uno de los momentos centrales de la Jornada de Cómic & Manga Catamarca 2026 será la premiación de los concursos de dibujo y cosplay.

Las propuestas contaron con la participación de jóvenes artistas de distintos puntos de la provincia, generando un espacio para que los participantes puedan mostrar sus capacidades y expresiones creativas.

La premiación se desarrollará durante la jornada del domingo 6 de septiembre y permitirá reconocer a quienes formaron parte de estas competencias. Tanto el dibujo como el cosplay constituyen, dentro de la programación, dos de los ejes que permiten expresar la creatividad de los participantes y el vínculo de las juventudes con este universo cultural.

La presencia de jóvenes artistas provenientes de diferentes puntos de Catamarca también aporta una dimensión provincial a la propuesta, que no queda limitada a un único ámbito o comunidad, sino que reúne participantes de distintos lugares.

Una programación con múltiples propuestas

Además de los concursos y su correspondiente premiación, la jornada contará con una variada feria de emprendedores, que formará parte de las actividades previstas para el público.

La programación también incluirá propuestas vinculadas con la música, la danza, la formación y la participación directa de los asistentes. Entre las actividades anunciadas se encuentran:

Feria de emprendedores.

Shows en vivo.

Presentaciones de baile K-Pop.

Charlas.

Talleres participativos.

Sorteos con premios.

Premiación de los concursos de dibujo y cosplay.

La diversidad de actividades permitirá que el encuentro reúna diferentes formas de expresión y participación a lo largo de las siete horas previstas de programación.

Un espacio para jóvenes y familias

La Jornada de Cómic & Manga Catamarca 2026 fue planteada como un encuentro abierto a toda la comunidad, con especial énfasis en el esparcimiento de las juventudes y las familias.

La propuesta impulsada por la Vicegobernación y el Senado busca articular entretenimiento y creatividad en un mismo espacio. La presencia de artistas jóvenes, emprendedores, participantes de los concursos y propuestas vinculadas con el K-Pop permite construir una programación amplia, con actividades que atraviesan diferentes intereses.

En este sentido, la jornada no se limitará a una única actividad. La feria de emprendedores convivirá con los shows en vivo, las presentaciones de baile, las charlas y los talleres participativos, mientras que los concursos de dibujo y cosplay tendrán su momento de reconocimiento con la premiación prevista durante el encuentro.

Los sorteos con premios completarán una agenda que busca sostener la participación del público durante toda la jornada.

Fecha, horario y lugar

La cuarta edición de la Jornada de Cómic & Manga Catamarca tendrá como escenario el Complejo Cultural Urbano Girardi, un espacio donde se desarrollará la programación prevista para esta nueva edición.

La agenda reunirá durante una misma tarde y hasta las 21:00 actividades artísticas, recreativas y participativas, con propuestas destinadas tanto a quienes ya forman parte de estas expresiones culturales como a quienes quieran acercarse a conocerlas.