Domingo nubladito con algo de lluvia y otra vez el viento en Catamarca

Este domingo, Catamarca tendrá una jornada con un poco de todo en la previa del final del finde largo. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que se moverán entre los 9 y los 17 grados, con vientos que tendrán al Sur como dirección predominante a medida que avance el día.

El escenario previsto para el Valle Central estará marcado principalmente por el cielo mayormente nublado y por el incremento de la intensidad del viento durante algunas franjas horarias. En en cuanto a la inestabilidad, que estaba anunciada para el sector de sierras, esta sorprendió y djio presente en las primeras horas de este domingo.

La evolución de las condiciones tendrá distintos momentos a lo largo del dia. El SMN marca que no se prevén ráfagas, hacia el cierre de la jornada y que el viento volverá a intensificarse con valores que rondarán de entre 42 y 50 km/h.

Cómo comienzó el día

Durante la madrugada, el cielo se presentará mayormente nublado y en sectores del Valle Central se presentó una lluvia débil. En cuanto a las velocidades del viento, estas estuvieron comprendidas entre los 13 y 22 km/h.

Con el avance de la mañana, las condiciones continuarán con la nubosidad presente. Será durante este período cuando se registre la temperatura más baja de la jornada, con apenas 9 grados. El Innombrable cambiará su orientación predominante y soplará desde el Sur (S), con velocidades que estarán entre los 7 y 12 km/h.

La tarde con la máxima

Hacia la tarde la nubosidad se mantendrá, según el SMN y ya no se anuncian lluvias. La temperatura ascenderá y alcanzará los 17 grados, registro que marcará la máxima del día. El viento mantendrá la dirección de la hora anterior, aunque aumentará su velocidad respecto de la mañana. El pronóstico indica registros de entre 23 y 31 km/h.

Durante este tramo de la jornada tampoco se contemplan ráfagas.

Noche nublada y regreso de las ráfagas

Durante la noche, el cielo estará nublado y la temperatura descenderá hasta los 12 grados. El viento continuará soplando desde el Sur, con velocidades estimadas de entre 23 y 31 km/h.

Sin embargo, el dato más destacado del cierre de la jornada estará relacionado con la intensidad del viento. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h, marcando una diferencia respecto de lo previsto para la madrugada, la mañana y la tarde, períodos en los que no se contemplaban ráfagas.

La probabilidad de precipitaciones seguirá se mantendrá latente, ya no solo para este domingo sino como adelatan el pronóstico, será para el arranque de la nueva semana, lo que llegará a traducirse en nieve, en el caso de las sierras de Catamarca.