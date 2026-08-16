SCOUT, el videojuego catamarqueño que llegó a la final nacional de EY STEM App 2026

El Nodo Tecnológico de la Municipalidad de la Capital avanzó a la etapa definitoria nacional del programa EY STEM App 2026, luego de ser seleccionado entre las diez instituciones finalistas de esta iniciativa de alcance federal. El programa es impulsado por Bounty EdTech junto a EY GDS Argentina y tiene como objetivo acercar a jóvenes de todo el país al ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM).

La propuesta que consiguió la clasificación lleva el nombre de «SCOUT», un proyecto desarrollado por los estudiantes Martina Díaz, Ignacio Benjamín Ramos Blanco, Abby Eunice Guevara y Abril Alcalá. La iniciativa logró destacarse entre numerosas propuestas provenientes de distintos puntos del país y, con su clasificación, representará a la provincia de Catamarca en la instancia decisiva.

La definición nacional se realizará el próximo miércoles 19 de agosto, de 11:00 a 13:00 h, de manera virtual a través de Microsoft Teams. Será entonces cuando el equipo catamarqueño exponga su trabajo ante un jurado de especialistas.

La presentación que definirá el proyecto

Durante la jornada decisiva, los estudiantes deberán presentar «SCOUT» y desarrollar los principales aspectos que explican el alcance de la propuesta. La exposición contemplará distintos ejes vinculados tanto con la problemática identificada como con la solución desarrollada.

Entre los puntos que serán expuestos se encuentran:

La problemática territorial identificada.

La solución tecnológica diseñada.

El impacto social del proyecto.

El valor diferencial de la propuesta.

La instancia representa el resultado de un proceso de preparación que se intensificó durante las últimas semanas. Los jóvenes locales participaron de jornadas de entrenamiento y mentoreo, orientadas a consolidar su exposición y ajustar los detalles técnicos de la presentación con la que buscarán alcanzar el título nacional.

Una competencia federal

En la carrera por el reconocimiento nacional, el Nodo Tecnológico capitalino deberá presentar su proyecto junto a otras nueve instituciones finalistas, provenientes de diferentes provincias argentinas. La nómina está integrada por:

Fundación Puerta 18 , de Buenos Aires.

, de Buenos Aires. Escuela Secundaria El Porvenir , de Tucumán.

, de Tucumán. Escuela de la Costa N.º 1720 , de Chubut.

, de Chubut. Colegio Secundario Divino Corazón de Jesús , de Santiago del Estero.

, de Santiago del Estero. Colegio Mecenas , de Corrientes.

, de Corrientes. Escuela Secundaria Presidente Avellaneda , de San Juan.

, de San Juan. Escuela Cristiana Evangélica PS 63 , de Mendoza.

, de Mendoza. Colegio Mano Amiga , de Buenos Aires.

, de Buenos Aires. Escuela N.º 2057 San José de Calasanz, de Santa Fe.

En ese escenario federal, «SCOUT» llevará una propuesta construida específicamente alrededor de San Fernando del Valle de Catamarca, convirtiendo el territorio y sus particularidades en el eje de una experiencia tecnológica.

Tecnología y entretenimiento para contar la ciudad

El proyecto «SCOUT» consiste en un videojuego de mundo abierto inspirado íntegramente en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Su objetivo es utilizar la combinación de tecnología y entretenimiento como herramientas para difundir los atractivos turísticos, culturales e históricos de la Capital.

La propuesta plantea una experiencia interactiva en la que los usuarios pueden recorrer sectores emblemáticos de la ciudad y, al mismo tiempo, descubrir aspectos fundamentales de la identidad local. El recorrido se articula mediante una serie de recursos propios de la experiencia de un videojuego: los participantes deben superar misiones, enfrentar desafíos, recoger coleccionables y personalizar sus avatares.

De esta manera, el proyecto construye un vínculo entre el universo digital y el patrimonio de la ciudad. La iniciativa surgió a partir de la identificación de una necesidad concreta: el rico patrimonio histórico y cultural catamarqueño requería nuevos canales de comunicación capaces de acercarlo de una manera atractiva a las generaciones jóvenes.

Un prototipo construido con conocimientos especializados

Para concretar el prototipo, los estudiantes debieron integrar diferentes saberes y herramientas. El desarrollo combinó conocimientos avanzados de programación, el motor Unity, diseño audiovisual y modelado 3D, junto con una rigurosa investigación sobre el acervo cultural de la comuna.

La construcción de «SCOUT» se sostiene así sobre una doble dimensión. Por un lado, existe una elaboración tecnológica que permite desarrollar el videojuego y darle forma a su universo interactivo. Por otro, una investigación vinculada con la identidad cultural de la ciudad proporciona los contenidos que hacen posible que la experiencia esté inspirada íntegramente en San Fernando del Valle de Catamarca.

El resultado es un prototipo que articula programación, diseño, entretenimiento, investigación cultural y difusión, a partir de una mirada construida por jóvenes sobre el territorio que buscan representar.

El talento joven como protagonista

La clasificación de «SCOUT» a la final nacional de EY STEM App 2026 constituye un reconocimiento al talento y la creatividad de los alumnos del Nodo Tecnológico. El resultado también pone en valor el proceso de formación que permitió transformar una idea juvenil en un proyecto tecnológico capaz de competir en una instancia de alcance nacional.

Al mismo tiempo, la experiencia destaca las políticas públicas municipales orientadas a promover la formación tecnológica gratuita. En ese marco, el Nodo Tecnológico aparece como el espacio desde el cual los estudiantes pudieron desarrollar conocimientos y herramientas para convertir una iniciativa propia en una propuesta concreta.

El proyecto reúne, en una misma experiencia, la formación tecnológica y la intención de generar un impacto sobre la promoción de la ciudad. Su eje es una producción realizada por jóvenes, pero su alcance se vincula con la manera de comunicar y poner en circulación los atractivos turísticos, culturales e históricos de la Capital.

Catamarca, ante una nueva instancia decisiva

La próxima instancia nacional marcará el punto culminante del recorrido realizado por el equipo. El miércoles 19 de agosto, entre las 11:00 y las 13:00 h, los cuatro estudiantes presentarán «SCOUT» de manera virtual, a través de Microsoft Teams, ante un jurado de especialistas.

Después de las jornadas de entrenamiento y mentoreo de las últimas semanas, la presentación será el momento de exponer la problemática territorial detectada, la solución tecnológica desarrollada, su impacto social y el valor diferencial del videojuego.

La presencia del Nodo Tecnológico de la Municipalidad de la Capital entre las diez instituciones finalistas coloca a «SCOUT» en la etapa definitoria de una iniciativa federal y permite que una propuesta concebida alrededor de San Fernando del Valle de Catamarca compita por el título nacional.

En esa instancia, el proyecto llegará con una identidad definida: un videojuego de mundo abierto que convierte a la ciudad, su patrimonio histórico y cultural y sus atractivos en el escenario de una experiencia tecnológica pensada para las nuevas generaciones. La clasificación ya representa el reconocimiento al trabajo de Martina Díaz, Ignacio Benjamín Ramos Blanco, Abby Eunice Guevara y Abril Alcalá y al desarrollo realizado desde el Nodo Tecnológico, mientras que la final nacional será el escenario para presentar, ante especialistas y junto a instituciones de distintas provincias, todo el alcance de «SCOUT».