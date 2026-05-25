Qué es el Tedeum: la histórica celebración que cada 25 de Mayo reúne a las autoridades del país

El Tedeum, también conocido como Te Deum, es uno de los himnos de alabanza y acción de gracias más antiguos de la tradición cristiana. Su denominación proviene de las primeras palabras del cántico en latín: "Te Deum laudamus", cuya traducción significa "A ti, oh Dios, te alabamos".

A lo largo de la historia, esta celebración religiosa adquirió una relevancia especial tanto dentro del ámbito litúrgico como en ceremonias institucionales y patrióticas. En la Argentina, el Tedeum se convirtió en una de las expresiones más tradicionales de cada 25 de Mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo de 1810 y el nacimiento del Estado argentino.

La ceremonia combina elementos religiosos, históricos y políticos en un acto solemne encabezado por las máximas autoridades nacionales, quienes participan de una liturgia de acción de gracias y oración por la patria.

Un himno de origen cristiano y tradición milenaria

El Te Deum ocupa un lugar destacado dentro de la tradición cristiana por tratarse de uno de los himnos más antiguos utilizados como expresión de alabanza y agradecimiento. Su uso principal se desarrolla en ceremonias especiales dentro del ámbito religioso.

En esos contextos, el himno representa una acción de gracias colectiva y una invocación espiritual vinculada a acontecimientos considerados trascendentes dentro de la vida de la Iglesia. Con el paso del tiempo, además de su dimensión estrictamente religiosa, el Tedeum también adquirió un carácter institucional y patriótico en distintos países de Latinoamérica, entre ellos la Argentina.

El Tedeum en la Argentina y su vínculo con el 25 de Mayo

En el país, el Te Deum se celebra cada 25 de Mayo como parte de las actividades oficiales por la Revolución de Mayo de 1810. La ceremonia litúrgica está encabezada por el Presidente de la Nación junto a autoridades gubernamentales y constituye una tradición vinculada directamente al nacimiento del Estado argentino.

Durante el acto se agradece por la patria y se realizan oraciones por la unidad nacional, en una ceremonia que históricamente reúne tanto a representantes políticos como religiosos.

El carácter patriótico del Tedeum convirtió a esta celebración en uno de los actos institucionales más representativos de la fecha patria, integrando elementos de la tradición católica con el protocolo oficial del Estado.

Una ceremonia que se realiza desde 1810

La historia del Tedeum en la Argentina se remonta al mismo año de la Revolución de Mayo. Según la tradición histórica, la ceremonia se realiza de manera ininterrumpida desde 1810, cuando los integrantes de la Primera Junta asistieron a la Catedral para invocar la protección divina luego de asumir el gobierno.

Ese hecho marcó el inicio de una práctica institucional que se sostuvo a lo largo de más de dos siglos y que cada año vuelve a repetirse durante las celebraciones patrias del 25 de Mayo.

La continuidad de esta ceremonia consolidó al Tedeum como una de las expresiones más emblemáticas de la relación entre las fechas patrias argentinas y las celebraciones religiosas oficiales.

La Catedral Metropolitana como escenario principal

El lugar central de la ceremonia es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo. Ese espacio se convirtió históricamente en el escenario principal del Tedeum debido a su cercanía con los acontecimientos políticos e institucionales más importantes del país.

Allí suelen reunirse las principales autoridades nacionales para participar de la liturgia solemne en el marco de los festejos patrios.

Entre los participantes habituales se encuentran:

El Presidente de la Nación

Ministros del Poder Ejecutivo

Legisladores

Autoridades judiciales

Representantes de las Fuerzas Armadas

La ceremonia reúne así a distintos sectores institucionales del país en una celebración marcada por el simbolismo histórico y religioso.

Un enfoque ecuménico y plural

Aunque históricamente el Tedeum fue una misa católica, con el paso de los años la ceremonia incorporó un enfoque ecuménico. En la actualidad, además de autoridades de la Iglesia Católica, suelen participar representantes de otras religiones para reflejar la diversidad presente en la sociedad argentina.

Entre los credos que pueden formar parte de la ceremonia se encuentran:

Cristianos ortodoxos

Representantes judíos

Representantes islámicos

La incorporación de distintos líderes religiosos busca otorgarle al Tedeum un carácter más amplio y representativo, manteniendo la esencia de una ceremonia de agradecimiento y oración por la nación.

De esta manera, el Te Deum continúa siendo una de las celebraciones más tradicionales de la vida institucional argentina, combinando la dimensión religiosa con el significado histórico y patriótico del 25 de Mayo.