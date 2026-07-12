El electrodoméstico que conviene desenchufar cuando no se usa y casi nadie tiene en cuenta

Aunque muchas personas creen que los cargadores del celular son los únicos dispositivos que conviene desenchufar cuando no se usan, los electricistas advierten que hay otro electrodoméstico que suele pasar desapercibido: la tostadora. Si permanece enchufada de forma permanente, puede seguir consumiendo una pequeña cantidad de electricidad y aumentar el riesgo ante una falla eléctrica.

La clave está en que la tostadora es un aparato que genera altas temperaturas y cuyos componentes eléctricos permanecen conectados a la red mientras está enchufada. Además, la acumulación de migas en su interior puede convertirse en un factor de riesgo si ocurre un desperfecto.

Por qué conviene desenchufar la tostadora cuando no se usa

John Drengenberg, director de Seguridad del Consumidor de UL Solutions, explicó en distintas recomendaciones de seguridad doméstica que los pequeños electrodomésticos con resistencia eléctrica, como las tostadoras, conviene desenchufarlos cuando no se utilizan.

El especialista señala que esta práctica ayuda a reducir riesgos ante sobretensiones, fallas eléctricas o desperfectos internos que, aunque poco frecuentes, pueden producirse mientras el aparato permanece conectado.

Por qué algunos electrodomésticos representan más riesgos que otros

No todos los aparatos eléctricos requieren los mismos cuidados. Hay varios factores que influyen en el nivel de riesgo:

Generan calor: los electrodomésticos con resistencias eléctricas necesitan mayores precauciones.

los electrodomésticos con resistencias eléctricas necesitan mayores precauciones. Acumulan residuos: las migas o restos de alimentos pueden favorecer incidentes.

las migas o restos de alimentos pueden favorecer incidentes. Permanecen enchufados durante mucho tiempo: esto aumenta la exposición a fallas eléctricas.

Esto explica por qué los especialistas aconsejan prestar especial atención a los pequeños electrodomésticos de cocina.

El error más común al usar una tostadora

Uno de los puntos que destacan los electricistas es que utilizar la tostadora cerca de materiales inflamables o dejarla enchufada después de usarla puede ser un error.

Además, muchas personas olvidan limpiar las migas acumuladas en la bandeja inferior. Estos restos pueden quemarse con el uso repetido y generar humo o incluso provocar un principio de incendio.

Cómo utilizar una tostadora de forma más segura

Para reducir riesgos, los electricistas recomiendan: