Catamarca: Vecinos denuncian una invasión de ratas en Recreo

Vecinos de la ciudad de Recreo denunciaron una importante proliferación de ratas y solicitaron la intervención de las autoridades para controlar la plaga.

Según relataron los pobladores, en algunas viviendas llegan a eliminar alrededor de 30 roedores por día, una situación que genera preocupación por los posibles riesgos para la salud pública.

No es la primera vez que se registra un problema de estas características en el departamento. Meses atrás, habitantes de las localidades de San Antonio e Icaño también habían reportado una invasión de roedores.

Frente a este escenario, los vecinos reclamaron la implementación de tareas de control de plagas y otras medidas preventivas para evitar que la situación continúe agravándose.