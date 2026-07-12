Avanza el asfaltado en la Ruta 43 sobre la Cuesta de Paicuqui

El Gobierno provincial continúa con los trabajos de pavimentación de la Ruta Provincial 43, una obra estratégica para el desarrollo de la Puna catamarqueña. Actualmente, las tareas se concentran en la Cuesta de Paicuqui, donde los equipos trabajan a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En este sector se llevan adelante importantes movimientos de suelo para modificar el radio de giro en curvas y mejorar las pendientes de la cuesta, intervenciones fundamentales para garantizar una circulación más segura y eficiente antes de avanzar con la pavimentación. La obra ya cuenta con 20 kilómetros pavimentados desde la Villa de Antofagasta de la Sierra hasta la Cuesta de Paicuqui, donde se ejecutan las tareas de preparación del terreno para dar continuidad al asfaltado.

La pavimentación de este tramo de la Ruta Provincial 43, que conecta Antofagasta de la Sierra con el límite con la provincia de Salta, constituye una obra clave para fortalecer la conectividad y potenciar el desarrollo logístico, productivo, minero y turístico de toda la Puna catamarqueña, consolidando un corredor estratégico para el crecimiento de la región. Hay que recordar que, una vez concluidos los trabajos de pavimentación en este tramo, la obra continuará con una variante hacia la localidad de Los Nacimientos, tal cual solicitó dicha comunidad para ser beneficiada por esta obra.