El carnaval de Catamarca inyecta $2.355 millones en la economía provincial

El calendario turístico de Catamarca ha sumado un nuevo hito tras el cierre del fin de semana extra largo de carnaval, un periodo que no solo se destacó por el color de sus celebraciones, sino por la solidez de sus indicadores financieros y de afluencia. Según los datos consolidados, la provincia se transformó en un polo de atracción para un total de 9.629 turistas, quienes recorrieron diversos puntos del territorio participando en una agenda que combinó tradición, deporte y festivales de gran escala.

El flujo de visitantes no solo representó un movimiento social significativo, sino que se tradujo en una inyección de capital vital para el sector privado y los servicios locales. El relevamiento oficial, coordinado por la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte con el aporte de municipios y asociaciones del sector, arroja cifras contundentes sobre el rendimiento de la actividad.

La movilización de estos casi 10 mil turistas dejó un impacto económico de $2.355 millones, cifra que se distribuyó de manera capilar en toda la cadena de valor del turismo. Este resultado financiero se explica a través de un comportamiento de consumo sostenido, donde los visitantes registraron un gasto promedio de $90.495 y mantuvieron una estadía promedio de 3 noches. Este derrame económico beneficia de manera directa e indirecta a la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio minorista, fortaleciendo la sostenibilidad de las economías regionales.

Si bien el promedio provincial de ocupación hotelera se situó en un 64%, el comportamiento de los distintos municipios reveló una tendencia clara hacia el turismo de cercanía y los destinos de microclimas especiales. El análisis territorial muestra rendimientos excepcionales en varias localidades que se convirtieron en el epicentro del festejo. La localidad de Mutquín lideró el ranking provincial alcanzando un 100% de ocupación, lo que representa un lleno total de su capacidad instalada.

Le siguieron muy de cerca destinos emblemáticos como El Rodeo, con un 95%, y tanto Antofagasta de la Sierra como Las Juntas, que reportaron un sólido 90% de plazas cubiertas. Otros puntos geográficos también mostraron un desempeño robusto por encima de la media provincial; tal es el caso de Huillapima, Londres y Villa Vil, que registraron un 70% de ocupación, mientras que en la capital, San Fernando del Valle de Catamarca, el nivel de plazas ocupadas fue del 45%.

El éxito de este fin de semana extra largo no fue casual, sino el resultado de una oferta diversificada que logró captar el interés de públicos heterogéneos de diferentes puntos del país. Las múltiples celebraciones de carnaval actuaron como el principal imán, traccionando visitantes hacia todos los rincones del mapa catamarqueño. Sin embargo, la agenda se complementó de manera estratégica con festivales de gran magnitud y eventos deportivos de relevancia, los cuales fueron determinantes para convocar público de otras provincias.

Evangelina Quarín, secretaria de Gestión Turística, subrayó la relevancia de esta sinergia entre cultura y turismo al destacar que el importante movimiento estuvo traccionado por la festividad popular. Según la funcionaria, los resultados de este fin de semana refuerzan la importancia de seguir apostando a las fiestas y eventos populares como atractivos fundamentales para el sistema turístico provincial. La combinación de un entorno natural privilegiado con una propuesta cultural identitaria ha permitido que el Carnaval en Catamarca se consolide como una fecha ineludible, garantizando un desarrollo económico genuino para la región.